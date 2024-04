Der Countdown läuft: Stadtlauf in Bad Urach am 4. Mai

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Der TSV Urach 1847 richtet am Samstag, 4. Mai, den 26. Bad Uracher Stadtlauf aus. Als Erstes gehen um 14.30 Uhr die Laufradkids (Jahrgang 2022/2021) auf ihre 150 Meter lange Strecke auf der Wilhelmstraße. Daran anschließend um 14.40 Uhr die Bambinis der Jahrgänge 2019 und 2020. Die Länge der Strecke beträgt hier 400 Meter. Um 14.50 Uhr geht dann der erste Lauf über 800 Meter ab Jahrgang 2018 an den Start. Diese Läufe gehen alle in der Neuestraße links der Volksbank an den Start und laufen entgegen der bisherigen Laufstrecke in Richtung Rathaus.

Andersrum durch die Stadt

Im Lauf 12 um 17.30 Uhr starten Schüler/innen der Jahrgänge 2009 und 2010 über zwei Runden gemeinsam mit den Läufern mit Handicap, die eine Runde zurücklegen und den Jedermännern und -frauen, die über vier Runden an den Start gehen. Um 18.10 Uhr sind dann alle Staffelläufer gefragt. Die Veranstalter unterscheiden zwischen Sportlerstaffeln und solchen, die das Laufen als Hobby, aber nicht wettkampfmäßig betreiben.

Der Höhepunkt startet dann um 19 Uhr mit dem 10-Kilometer-Hauptlauf um die Wanderpokale der Stadt Bad Urach. Die Strecke wurde neu vermessen, da jetzt entgegen der bisherigen Laufrichtung gestartet wird. Es werden zwölf Runden plus 110 Meter gelaufen. Die Zeiten können Eingang in die Bestenliste des Württembergischen Leichtathletikverbandes finden. Es wird also neue Streckenrekorde geben.

Die Zeitnahme erfolgt wieder über Race-Result mit Startnummernchip. Meldeschluss für die Bad Uracher Schulen und Kindergärten ist der 5. April. Anmeldungen werden sonst bis zum 27. April um 24 Uhr angenommen. Alle danach eingehenden Anmeldungen werden als Nachmeldungen behandelt und mit 5 Euro zusätzlich zur Startgebühr belastet. Anmeldeformulare sind auf der Homepage des TSV Urach zu finden. Alle Kinder und Schüler/innen bis Lauf 12 erhalten im Ziel eine Mitmachmedaille. Ebenso alle Teilnehmer am Handicaplauf.

Am Freitag, 3. Mai, wird ab 17 Uhr die Tribüne am Rathaus aufgebaut, das Start-Ziel-Gerüsts dann am Samstag, 4. Mai, um 7 Uhr auf dem Marktplatz. Es werden noch Helfer gesucht, vor allem für den 4. Mai. Sie können sich bei Barbara Ernst melden.

Kostenloses Lauftraining

Vom 6. März bis zum 24. April gibt es wieder ein kostenloses Lauftraining um 16.30 Uhr für die Laufradkids (2021/2022) und die Bambinis (2019/2020) und um 17 Uhr für alle ab Jahrgang 2018 auf dem Sportplatz Diegele in Bad Urach bei jedem Wetter.

Das Orga-Team mit Martina Guschlbauer, Andreas Haubensak, Thomas Jaschinski, Ernst Konrad, Christian Kreitz, Sonja Michel, Gerd Schilling, Helga Schrade, Werner Traub und Barbara Ernst freut sich auf eine schöne Laufveranstaltung mit vielen Teilnehmern, bei hoffentlich bestem Läuferwetter. (eg)

www.tsvurach-tula.de/stadtlauf