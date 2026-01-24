Das Polizeirevier Metzingen hat jetzt eine neue Leitung

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Im Rahmen einer Feierstunde in den Räumen der Feuerwehr in Metzingen hat Polizeipräsident Udo Vogel den Leiter des Polizeireviers Metzingen, Erster Polizeihauptkommissar Martin Wurz, nach über 41 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Polizeirat Timo Blankenhorn als neuer Leiter des Polizeireviers Metzingen begrüßt. Seine neue Position trat er bereits vergangenen Oktober an.

Die polizeiliche Laufbahn des 60-jährigen Martin Wurz begann 1984 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei auf dem Lindich in Hechingen. Es folgten Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen und dem Polizeirevier Nürtingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst kehrte er 1995 in den Streifendienst der Polizeireviere Stuttgart-Flughafen und Nürtingen zurück, wo er die Leitung einer Dienstgruppe übernahm.

Anfang 1998 wurde ihm dann die Aufgabe des Polizeiführers vom Dienst bei der damaligen Polizeidirektion Esslingen übertragen, bevor er mit weiteren Funktionen innerhalb des Führungs- und Einsatzstabs sowie bei den Polizeirevieren Nürtingen, Esslingen und Filderstadt betraut war.

In mehreren Orten tätig gewesen

Im Zuge der Polizeistrukturreform wechselte Martin Wurz im Januar 2015 als Leiter der Führungsgruppe zum Polizeirevier Metzingen, mit dessen Leitung er im Februar 2018 beauftragt wurde und die er bis zum Ende seiner dienstlichen Laufbahn innehatte.

Der berufliche Werdegang des 33 Jahre alten Timo Blankenhorn begann im Jahr 2012 mit der Ausbildung zum Polizeikommissar in Göppingen. Nach dem Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen wurde er im Jahr 2016 zunächst im Streifendienst des Polizeireviers Kirchheim unter Teck eingesetzt.

Nach weiteren Verwendungen im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Reutlingen, bei den Polizeirevieren Filderstadt und Kirchheim sowie beim Landespolizeipräsidium im Innenministerium Baden-Württemberg in Stuttgart stieg er im September 2025 nach dem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster (NRW) in den höheren Polizeivollzugsdienst auf.

Seit dem 1. Oktober 2025 ist Polizeirat Timo Blankenhorn Leiter des Polizeireviers Metzingen und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern für die Sicherheit in den Städten Metzingen und Bad Urach sowie den Gemeinden Grafenberg, Riederich, Dettingen, Hülben, Römerstein und Grabenstetten verantwortlich.

Timo Blankenhorn ist verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau im Landkreis Esslingen. (pm)