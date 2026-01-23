Haushalt eng: Stellenstopp und Budgetkürzungen in Metzingen

So könnte das sanierte Hauptgebäude des Metzinger Dietrich Bonhoeffer Gymnasiums 2030 aussehen. Die Sanierung und der neue Naturwissenschaftliche Trakt (rechts) sind Schwerpunkte im Investitionsprogramm der Stadt.

METZINGEN. Es wirkt bizarr: Obwohl die Finanzlage angespannt ist, plant die Metzinger Stadtverwaltung in diesem und dem kommenden Jahr Investitionen auf Rekordniveau. So stehen allein rund 81 Millionen Euro für den Bildungsbereich bereit: für den neuen Naturwissenschaftlichen Trakt des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, der im Herbst in Betrieb gehen soll, die sich anschließende Sanierung des DBG-Hauptgebäudes und die Sanierung der Uhlandschule Neuhausen.

»Bildung ist keine Ausgabe, Bildung ist die wichtigste Investition in unsere Zukunft«, betont Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, die den Doppelhaushalt der Stadt 2026/27 am Donnerstag zusammen mit Kämmerer Patrick Lehmann in den Gemeinderat eingebracht hat. Und ein Standortfaktor für die Stadt. Genau wie die Kinderbetreuung. Ihr dient das neue Kinderhaus im Neugreuth, für das weitere 10,6 Millionen Euro im Etat stehen.

»Bund und Länder müssen die Kommunen stärker unterstützen«

Haberstroh, die die Etats der Stadt schon seit 20 Jahren in- und auswendig kennt - zunächst als Kämmerin, später als Finanzbürgermeisterin und schließlich als OB, offenbart, dass »mich die Einbringung dieses Doppelhaushalts deutlich mehr umgetrieben hat als alle bisherigen Haushalte.« Denn der Ergebnis-Etat mit den laufenden Ausgaben wird in den nächsten fünf Jahren negativ sein, vor allem 2027 mit 11,6 Millionen Euro sehr deutlich. »Die laufenden Ausgaben steigen schneller als die Einnahmen.«

Schuld daran sind unter anderem hohe Personalausgaben infolge von Tarifsteigerungen, die seit Jahren immer weiter erhöhte Kreisumlage, aber auch immer mehr und komplexere Aufgaben, die die Kommunen zu schultern haben, für die Bund und Land aber zu wenig Geld zur Verfügung stellen. »Wer möchte, dass Städte und Gemeinden handlungsfähig bleiben, muss sie finanziell so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen können«, forderte die Verwaltungschefin, »Bund und Länder müssen die Kommunen stärker unterstützen.«

Da die Schulden in Metzingen durch nötige neue Darlehen steigen - im Landesschnitt aber immer noch moderat sind - und die noch 18,5 Millionen Euro starke Rücklagen bis 2030 komplett abgeschmolzen sein könnten, führt die Stadt jetzt einen Sparkurs ein, auch um den Etat genehmigungsfähig zu halten. »Es gibt 2026/27 keine neuen Stellen, die Budgets in der Finanzplanung werden eingefroren, Standards werden überprüft und es kommt zum Einsatz einer globalen Minderausgabe«, kündigte die OB an. Letzteres will heißen: Alle Budgets im Ergebnishaushalt werden um ein Prozent gekürzt - wovon sich die Verwaltung Einsparungen von 1,1 Millionen Euro im Jahr verspricht.

Auf der Einnahmenseite zeigt sich die Gewerbesteuer als wichtiger Posten volatil, gab es nach einem schwachen Jahr 2024 ein starkes 2025, doch muss zwei Jahre nach überdurchschnittlich guten Jahren ein großer Teil der Steuer wieder zugunsten finanzschwächerer Kommunen abgegeben werden. Teilweise kompensiert der Bund Einbußen durch Umsatzsteueranteile. Der Kämmerer benennt eine besondere Herausforderung: »Die aktuelle Krise hat weitreichende strukturelle Gründe und unterscheidet sich daher von vorherigen Krisen.« Etwa der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/9.

»Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen teilweise hohe Zuschüsse zur Verfügung«

Investitionen - gespeist aus dem Finanzhaushalt - plant die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren trotz der engeren Finanzlage nicht zu knapp. Nicht nur in Bildung und Betreuung, sondern auch in die Sanierungsgebiete Stadteingang West und Neuhausen Ortsmitte III. Und in das Ganzjahresbad, auch wenn sich dieses 2026/27 im Zahlenwerk von Kämmerer Patrick Lehmann und dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke noch wenig bemerkbar machen wird, startet im zweiten Quartal doch erst der mit drei Jahren veranschlagte Bau des Bads. »Ein kompletter Verzicht auf Bäder wäre in Metzingen nicht mehrheitsfähig gewesen und würde die Standortattraktivität Metzingens schwächen«, befand Haberstroh, »und eine reine Sanierung der bestehenden Bäder hätte keine Kostenvorteile gebracht. Auch diese Kosten hätten in künftigen Haushalten abgebildet werden müssen.«

Lehmann milderte die anstehenden Investitionskosten etwas ab: »Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen teilweise auch hohe Zuschusszahlungen zur Verfügung.« Etwa aus dem LuKiFG, dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz des Bundes, wenngleich die »nur« 13 Millionen Euro bis 2028 für die Sieben-Keltern-Stadt ausmachen. Sollte die Kreisumlage doch nicht von 33 auf 37 Prozentpunkte erhöht werden - was im Reutlinger Kreistag umstritten ist - könnte das Metzingen und die anderen Kommunen im Kreis ebenfalls entlasten.

»Ein Haushalt, der realistisch ist - aber nicht ängstlich«

Unterm Strich sieht Carmen Haberstroh mit dem Doppeletat 2026/27 »einen Haushalt, der Verantwortung übernimmt. Der priorisiert. Der realistisch ist - aber nicht ängstlich.« Sie steht für einen Etat, »der eine klar zum Ziel hat: VOR der Lage zu sein - mit Zuversicht und Mut«. (GEA)