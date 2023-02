Blutspende-Aktion in der Dettinger Schillerhalle

Am 28. Februar kann man wieder in der Schillerhalle Blut spenden. FOTO: KNAUER

DETTINGEN. Das Überleben von Unfallopfern hängt oft von Blutkonserven ab. Auch viele chronisch Kranke und Krebspatienten sind auf Bluttransfusionen oder Blutbestandteile angewiesen. Einen Blutspendetermin bietet der DRK-Ortsverein Dettingen in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst am Dienstag, 28. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Dettinger Schillerhalle an.

Wer Blut spenden will, muss sich zuvor einen Termin im Internet besorgen. Die entsprechende Internetseite hat die Adresse www.blutspende.de/termine. Bei Erkältungssymptomen oder bei Kontakt zu einem Corona-Infiziertem oder einem Corona-Verdachtsfall in den letzten 14 Tagen ist keine Spende möglich.

Blut spenden können Personen zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre alt sein. Wichtig: Personalausweis mitbringen! Aus rechtlichen Gründen können nur Spender zugelassen werden, deren Identität durch ein amtliches Dokument belegt ist. Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online oder telefonisch. (ak)

www.blutspende.de

0800 1194911