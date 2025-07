Bauarbeiten in Wittlingen: Abschnitt der Kreisstraße nach Hengen bis Herbst voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Straßenbauarbeiten am Ortsrand von Wittlingen in Fahrtrichtung Hengen werden ab Montag, 21. Juli, auf einen weiteren Bauabschnitt ausgeweitet. Dies hat auch Auswirkungen auf den gewerblichen Anlieferverkehr. Die K6706 ist daher vom Ende der Ortsbebauung auf Höhe der Henger Straße 30 bis zur Abzweigung zum Gewerbegebiet »Am Zimmerplatz« bis zur Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme im Herbst für den Verkehr voll gesperrt.

Eine Umleitung für den Anlieferverkehr in das Gewerbegebiet Wittlingen erfolgt durch die Ortsmitte Wittlingens über einen ausgeschilderten Ringverkehr. An den Engstellen ist für die Durchfahrt des Schwerverkehrs ein Halteverbot erforderlich. Die betroffenen Gewerbebetriebe werden gebeten, dies bei der Disposition von Anlieferungen zu berücksichtigen.

Der öffentliche Personennahverkehr ist von dieser Änderung nicht betroffen. Wie bereits in einer vorausgehenden Mitteilung dargestellt, kann mit der Regiobuslinie X340 zwischen Bad Urach und Laichingen mit Anschluss zum Regionalbahnhof Merklingen während der Bauzeit nur die Haltestelle Hengen Rathaus angefahren werden. Die Haltepunkte in Wittlingen und Hengen Anemonenweg können dabei nicht bedient werden. Vordergründig zur Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung verkehrt zudem die Buslinie 343 über eine örtliche Umleitung zwischen Wittlingen und Hengen. Von Montag bis Freitag ist zwischen Bad Urach und Wittlingen, jeweils in der Zeit zwischen 6 und 19 Uhr ein Pendelbus eingerichtet. Die Verbindungen sind in den bestehenden Ersatzfahrplänen abgebildet.

Neben Kreisstraße wird ein Fahrradweg gebaut

Seit Ende April 2025 lässt der Landkreis Reutlingen die Kreisstraße zwischen den Bad Uracher Ortsteilen Wittlingen und Hengen auf einer Länge von rund 1,8 Kilometer durchgehend auf einen standardisierten Aufbau und mit 6 Metern Fahrbahnbreite ausbauen. Parallel wird auf der bergseitigen, nordöstlichen Seite ein straßenbegleitender Radweg mit einer Breite von 2,5 Metern gebaut, der in kurzen Abschnitten mit einer Breite von 3 Metern auch als Wirtschaftsweg dient.

Im Zuge des Neubaus werden auch Leitungen, darunter Glasfaserkabel, neu- beziehungsweise umverlegt. Am Ende von Wittlingen wird von der Bergstraße bis zum Friedhof im nun folgenden Bauabschnitt ein Gehweg saniert und mit einer Beleuchtung ausgestattet. Zudem werden die Bushaltestellen am Ortseingang von Hengen barrierefrei umgebaut.

Das Landratsamt Reutlingen bittet betroffene Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können online im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden. (eg)