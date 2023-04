Bauarbeiten in Dettingen - Erster Abschnitt beginnt am Montag

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Am Montag, 17. April, beginnt der erste Bauabschnitt der Baustelle in der Hülbener Straße und Gustav-Werner-Straße. Im ersten Abschnitt wird ein Weg-Anschluss zwischen der Hülbener Straße und der Zufahrt zur Hackschnitzelanlage und Sportanlagen Neuwiesen geschaffen. Dazu wird der Bereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr ist weiterhin in beide Richtungen möglich.

Im Anschluss daran, etwa ab Mitte Mai, beginnt der zweite Bauabschnitt im Bereich der Kreuzung von Hülbener Straße und Gustav-Werner-Straße. Währenddessen efolgt der Umbau der Gustav-Werner-Straße. Der Begegnungsverkehr zwischen dem Innerort von Dettingen und der Buchhalde ist möglich. Der Verkehr aus oder in die Gustav-Werner-Straße wird umgeleitet. Während der gesamten Bauzeit wird der Radverkehr im Bereich der Kreuzung um die Baustelle umgeleitet. Die Umleitung beginnt in Richtung Ortsausgang ab der Neuwiesenhalle, über die Sport- und Freizeitanlage/Freibad, Skatepark, Fischereiheim, entlang des Uferwegs, Überquerung der Gustav-Werner-Straße, Herdternstraße bis zum regulären Radweg nach Bad Urach. (eg)