B 465 bei Bad Urach doch termingerecht wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Jetzt geht es wieder auf direktem Weg von Bad Urach über Seeburg nach Münsingen. Mit der Öffnung der B 465 zwischen dem Abzweig Wittlingen und Seeburg am Freitagnachmittag liegt der für die Holzfällungen zuständige ForstBW im ursprünglichen Zeitplan. Am Montag waren die Förster noch von einer Verzögerung bis in die erste Dezemberwoche ausgegangen. Doch die Stämme, die aus Gründen der Verkehrssicherheit von den steilen Hängen an der Bundesstraße abgesägt wurden, sind inzwischen alle weggeräumt. Am Freitag gegen 14 Uhr wurden auch die Absperrschilder entfernt, der Verkehr konnte wieder fließen. »Jetzt gibt's zwar immer noch Chaos, aber nicht mehr wegen uns«, kommentierte Revierförster Reinhard Metzger die neue Lage. Zu den Gründen der Verkürzung nach der Verlängerung wollte er sich nicht äußern. (GEA)