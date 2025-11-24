Asphaltarbeiten an der B28 bei Bad Urach starten – Verkehr wird zeitweise umgeleitet

So sieht die B28-Baustelle vom Mittlerer Hanner Felsen aus. Unten ist an der Hochhaus-Kreuzung die neue Stützmauer zu erkennen. In der Bildmitte die Wasserfall-Kreuzung.

BAD URACH. Am Knotenpunkt »Wasserfall« bei Bad Urach gehen die Bauarbeiten an der B28 in die nächste Phase. Wie das verantwortliche Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, sollen – vorausgesetzt die Witterung spielt mit – ab Dienstag, 25. November, die Asphaltarbeiten auf der neuen nördlichen Richtungsfahrbahn beginnen. Der zu bearbeitende Abschnitt umfasst rund 350 Meter auf der B28 sowie weitere 70 Meter in der neuen Bäderstraße. In mehreren Arbeitsschritten werden dort nacheinander die Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht eingebaut.

Ab 1. Dezember folgen die Restarbeiten wie Schneiden und Vergießen an den Randsteinen sowie die Markierungen. Wetterbedingte Verschiebungen seien möglich, so das Regierungspräsidium. Wenn die Bedingungen stimmen, kann der Verkehr bereits am 3. Dezember von der bisherigen südlichen Behelfsfahrbahn auf die neue nördliche Fahrbahn verlegt werden.

Umbau geht 2026 weiter

Nach der Verkehrsumlegung wird die provisorische Behelfsfahrbahn entfernt und anschließend die neue südliche Richtungsfahrbahn gebaut. Die Asphaltarbeiten dafür sind für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Während der Asphaltarbeiten an der Einmündung Hochsträß wird der Verkehr der B28 zeitweise über den vorhandenen Linksabbieger geführt, um ausreichend Platz für ausfahrende Baumaschinen zu schaffen. Nach der Umstellung auf die neue Nordfahrbahn steht – wie bisher – pro Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Verkehrsbeziehungen an der Einmündung Hochsträß bleiben unverändert.

Geänderte Verkehrsführung während der Arbeiten

Die neue Bäderstraße bleibt bis zur Fertigstellung der Südfahrbahn weiterhin für den Verkehr gesperrt. Die bestehende Umleitung über die Hochhauskreuzung, die Stuttgarter Straße, Max-Eyth-Straße und Immanuel-Kant-Straße bleibt bestehen. Parkplätze am Thermalbad sind über Max-Eyth-Straße und Immanuel-Kant-Straße erreichbar. Um den Begegnungsverkehr dort zu erleichtern, wird tagsüber abschnittsweise ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Auch die Sperrung im südöstlichen Bereich des Parkplatzes »Bei den Thermen« bleibt bestehen.

Der ÖPNV nutzt weiterhin die gleiche Umleitungsstrecke, für Fußgänger ändert sich nichts. (eg/GEA)