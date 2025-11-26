Unbekannter schießt eine Stahlkugel auf Busscheibe in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Bus ist am Dienstagnachmittag in Bad Urach während der Fahrt beschädigt worden. Der mit etwa zehn Fahrgästen besetzte Linienbus war gegen 14.40 Uhr in der Eichhaldestraße in Richtung Breitenstein unterwegs. Auf Höhe der Tiefgarageneinfahrt des Gebäudekomplexes 117 - 125 vernahmen die Insassen ein Knallgeräusch und eine Scheibe auf der linken Seite, mittig des Fahrzeugs zerbarst. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Fahrer hielt daraufhin an und die Fahrgäste verließen den Bus. An der Scheibe konnte ein Einschuss festgestellt werden. Möglicherweise wurde mit einer Zwille eine Stahlkugel aus dem Wohngebiet zwischen den Straßen Im Kolzental und Am Forst auf das vorbeifahrende Fahrzeug geschossen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07125/94687-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)