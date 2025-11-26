495 Marathons an 495 Tagen: Joyce Hübner in der Region unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. »Manchmal beginnt etwas Großes mit einem einzigen Schritt«, sagt Joyce Hübner, »ein Schritt, der Dich nicht nur voranbringt, sondern über Grenzen hinausgeht und sie neu definiert.« Die 37-Jährige aus Berlin läuft fürs Leben gern. Langstrecke, am liebsten die 42.195 Meter - den Marathon. Sie ist schon unzählige gelaufen. 2023 die Deutschland-Umrundung: 5.127 Kilometer, 69.656 Höhenmeter verteilt auf 120 Marathons. Im vergangenen Jahr dann die Mallorca-Umrundung: 485 Kilometer, 8.760 Höhenmeter verteilt auf elf Marathons. Das war's aber noch lange nicht: Joyce will so viele Marathons laufen, bis sie dabei alle deutsche Städte berührt hat. Gerade ist sie in der Region unterwegs.

»Ich habe eine Entscheidung getroffen, 495 Marathons zu laufen, da frage ich mich nicht, wie viel Lust ich an dem Tag habe«

Deutschland hat 2.095 Städte, hat ihr Partner Sven alias »Der Praktikant« herausgefunden. Die lassen sich bei Marathon-Tagesetappen von 42.195 Metern in 495 Tagen verbinden. Das sind unterm Strich mehr als 21.000 Kilometer. Und weil es in der Republik den einen oder anderen Berg gibt, kommen dabei mehr als 200.000 Höhenmeter zusammen. Ein Schritt nach dem anderen durch ganz Deutschland. »Ich habe eine Entscheidung getroffen, 495 Marathons zu laufen«, hat die Ultra-Sportlerin der Passauer Neuen Presse gesagt, als sie gerade im Bayrischen Wald unterwegs war, »da frage ich mich nicht, wie viel Lust ich an dem Tag habe. Ich stehe auf und laufe.«

Am Ziel wartet Sven alias »Der Praktikant«, der Partner von Joyce Hübner und filmt die Lauf-Influencerin für den nächsten Auftritt in die sozialen Medien.

Am 26. November war Marathon Nummer 179 dran. Start um 9 Uhr in Kirchheim/Teck, Ziel um 15.37 Uhr in Bad Urach-Seeburg. 750 Meter hoch, 460 runter. Unterwegs vorbei in beziehungsweise an Weilheim/Teck, Owen, Neuffen, Metzingen und Bad Urach-Seeburg. Dort geht's am 27. November weiter. Über Münsingen durchs Lautertal nach Hayingen, Riedlingen und Munderkingen.

»Die Ziellinie war das Ziel, die Zeit war uns eigentlich egal«

Joyce Hübner hat beschlossen, jeden Tag einen Marathon zu laufen - 495 Mal am Stück. Egal wie das Wetter ist.

Ihren Lauf des Lebens spult die gelernte Bürokauffrau, Betriebswirtin und Immobilienökonomin nicht allein ab. Wer will, kann sie begleiten. Das haben schon viele Tausend Läuferinnen und Läufer getan. So wie bei Marathon Nummer 179 Tim Rabuser aus Hülben. Der 19-Jährige hat das Laufen entdeckt. Nach dem Abi hat er sich in Lissabon zum ersten Mal den Traum Marathon erfüllt. In 4:36:15 Stunden - da geht also noch was. »Aber die Ziellinie war das Ziel«, sagt er, »die Zeit war uns eigentlich egal.« Der Lauf zusammen mit der Mega-Marathon-Frau über den Grünen Weg war auf jeden Fall eine große Motivationsspritze.

Am Zielort hat Joyce kurz Zeit für ein paar Selfies mit Fans.

Joyce Hübner kommt im Schneetreiben am Ziel von Marathon Nummer 179 an. Die 37-Jährige setzt ihr schönstes Lächeln auf und flötet ein paar Sätze für die Fans in ihr Smartphone, die ihr in den sozialen Medien folgen. Auf dem Parkplatz steht ein Auto mit laufendem Motor, darin wartet Sven, der »Praktikant«. Schnell ins Hotel. Aufwärmen. Beine hoch. Kohlenhydrate futtern. Morgen stehen die nächsten 42.195 Meter an. (GEA)

Tim Rabuser (19) aus Hülben ist in seinem Leben einen Marathon gelaufen. Es soll nicht der letzte sein - das weiß er seit der Begegnung mit Joyce Hübner noch mehr als vorher.

