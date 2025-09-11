Alba reagiert und leert überfüllte Glascontainer in Pliezhausen und Metzingen

Dieser Altglasbehälter in Metzingen ist zwar voll, es stehen aber keine leere Flaschen darauf. In Pliezhausen und Glems sieht das aktuell anders aus.

PLIEZHAUSEN/METZINGEN. Die Gemeinde Pliezhausen hat ihre Bürger über derzeit volle Altglasbehälter informiert und berichtet, dass manche Einwohner ihre leeren Flaschen und Gläser darauf- und danebenstellen. »Man nimmt die doch wieder mit heim, wenn der Container voll ist«, sagte Stefan Adam, der Leiter der Pliezhäuser Haupt- und Bauverwaltung vor kurzem auf GEA-Anfrage. Nicht nur in der Gemeinde im und oberhalb des Neckartals, sondern auch im kleinen Metzinger Teilort Glems gab es mehr leere Gläser und Flaschen als Kapazitäten in Sammelbehältern.

Nun hat sich Matthias Braun aus der Pressestelle der Firma Alba beim GEA gemeldet und zu den übervollen Containern geäußert: »Ein Fahrer ist krank und ein anderer ist ganz neu und wird erst eingearbeitet, sodass er länger für seine Touren braucht.« Am Samstag sollen zwei Lastwagen auf einer Extratour im Einsatz sein, um die Situation zu entspannen, kündigt Braun an. »Das Kranfahrzeug leert die Glascontainer, und das Hebefahrzeug räumt die Flaschen vor den Containern weg.«

Ende kommender Woche behoben

Hinzu kommen noch Touren zum Leeren der Altglas-Container in der folgenden Woche in Metzingen und in dessen Umland dazu. »Es sollten also Ende nächster Woche alle Container wieder leer sein.« Reiche das noch nicht, würden das Kran- und das Hebefahrzeug am darauffolgenden Samstag erneut die Glasbehälter anfahren.

Die Gemeinde Pliezhausen hatte ihre Bürger über das Amtsblatt in der Ausgabe der vorigen Woche darüber informiert, dass das Abstellen von Flaschen und Gläsern außerhalb der Behälter »eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann«. Daher riet die Gemeindeverwaltung den Bürgern, sich bei übervollen Containern an die Entsorgungsfirma Alba in Metzingen zu wenden. Deren Kontaktdaten stünden auf den Containern. Alternativ könnten die Pliezhäuser auch einen anderen Containerstandort in der Gemeinde aufsuchen, um dort ihre Gläser und Flaschen loszuwerden. Bei solchen Leerungsengpässen wie derzeit sollten die Bürger lieber bis auf Weiteres ihr Altglas zu Hause aufbewahren.

Glas sortenrein trennen

Im Metzinger Teilort Glems quillt ebenfalls ein Container über, der für Weißglas. Daher haben Bürger ihre Gläser und Flaschen stattdessen in den Grünglasbehälter geworfen. Davon hält Matthias Braun von Alba nichts: »Um das Glas zu recyceln, muss es sortenrein sein.« Also nur weiß und nur grün. (GEA)