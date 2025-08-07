Warum quellen die Reutlinger Altglascontainer über?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN / METZINGEN. 6.725 Tonen Altglas sammelte das Entsorgungsunternehmen Alba im vergangenen Jahr im Landkreis Reutlingen. Hierfür fährt das Unternehmen wöchentlich mehr als 240 Container an. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen schien die Arbeit ins Stocken zu geraten: Den GEA erreichen diese Woche zahlreiche Mails mit Bildern von übervollen Altglascontainern in der Region. Am Reutlinger Freibad sammelten sich Hunderte Weinflaschen und Marmeladengläser vor den Containern an, am Parkplatz des E-Center Lukezic in der Emil-Adolff-Straße zählte ein Leser über 1.000 Gläser, die keinen Platz mehr im Container fanden. Der Stadt Reutlingen ist das Problem seit letzter Woche bekannt, erklärt Pressesprecherin Sabine Külschbach: Aufgrund von Personalengpässen bei Alba seien die Container zwei Wochen lang nicht geleert worden.

Subunternehmen kürzlich abgesprungen

Grund für die Engpässe sei der »kurzfristige Absprung unseres Subunternehmens, das in Reutlingen und Metzingen zuständig war«, berichtet Matthias Braun von der Unternehmenskommunikation des Umweltdienstleisters. Seit zwei Wochen sollte Alba nun also selbst die Arbeit für die beiden Landkreise übernehmen, »hierfür mussten die Touren neu geplant und Fahrer neu eingelernt werden«, so Braun. Neuere Sammelstellen, wie der kürzlich von der Burgstraße in die Äußere Kelterstraße verlegte Container, habe der Betrieb nicht vergessen, sondern noch nicht anfahren können: »Die Umstellung braucht leider etwas Zeit«, erklärt Braun.

Vor der Entleerung am Mittwoch sammelten sich die Gläser auf den Straßen am Freibad. Foto: Manuela Kukuk Vor der Entleerung am Mittwoch sammelten sich die Gläser auf den Straßen am Freibad. Foto: Manuela Kukuk

Die erste Besserung kam am Mittwoch, wo unter anderem die Container am Freibad geleert wurden. Weitere Fahrten folgen am Freitag und Samstag, »da fahren wir mit zwei Wägen die übrigen Sammelstellen an«, sagt Baum. Leere Container im ganzen Landkreis könne er jedoch noch nicht versprechen, »je nach Menge der Gläser hoffen wir, das Problem in den nächsten Wochen vollends zu lösen«, so der Pressesprecher weiter. Ob Alba die Abholung langfristig übernimmt oder ein neues Subunternehmen beauftragt, ist noch ungeklärt.

Mehrere Gemeinden betroffen

Nicht nur Reutlingen ist vom Altglas-Chaos betroffen, der GEA erhielt außerdem Beschwerden aus Stadtteilen wie Betzingen oder umliegenden Gemeinden wie Walddorfhäslach. Anna Ioannidis vom Reutlinger Landratsamt bestätigt auf Anfrage, dass auch die Container außerhalb der Stadt nicht geleert wurden.

Zuständig für die Kommunikation mit dem Entsorgungsunternehmen sei aber nicht der Landkreis, sondern die dualen Systeme, die als Auftraggeber agieren: »Die Kollegen dort sind im Austausch mit Alba und haben sie aufgefordert, ihrer Pflicht nachzugehen«, so Ioannidis weiter. Beim Konzern kamen die Beschwerden an, beteuert Matthias Braun. »Wir führen eine Liste mit allen akuten Sammelstellen und kümmern uns schnellstmöglich darum«, so der Alba-Sprecher weiter. Auch in den umliegenden Gemeinden soll das Altglas dieses Wochenende eingesammelt werden.

Keine Beschwerden in Metzingen

In Metzingen fiel das Subunternehmen zwar auch weg, doch die Lage im Ermstal ist vergleichsweise entspannt. »Den Verantwortlichen der Stadtwerke liegen aktuell keine Beschwerden über überfüllte Container vor«, berichtet Pressereferentin Karen Buck. Die Situation werde weiter regelmäßig beobachtet, um Überfüllungen frühzeitig zu vermeiden. In der Vergangenheit habe Alba bei vollen Sammelstellen immer zeitnah reagiert.

Auf die Stadt wartet nach der großen Sammeltour im Landkreis Reutlingen dennoch eine Menge Altglas: Für tausende Flaschen und Gläser geht es zum Metzinger Alba-Wertstoffhof, wo die Gläser für die Weiterverfrachtung an die Altglasaufbereitungsanlagen in Baden-Württemberg angehäuft werden. Dort werden die Scherben auf 1.600 Grad erhitzt und zu neuen Flaschen und Gläsern geformt, bevor sie dann recycelt zum Verkauf stehen. (GEA)