Zwei neue Löschfahrzeuge für Tübinger Feuerwehr

Die beiden neuen Fahrzeuge wurden eigens für die Feuerwehren in Lustnau und Derendingen gefertigt. FOTO: THORNS

TÜBINGEN. Zwei neue kompakte Fahrzeuge, die speziell für die beengten Platzverhältnisse in Tübingen gefertigt wurden, ergänzen seit Kurzem den Fuhrpark der Feuerwehren in Lustnau und in Derendingen. Da beide Abteilungen bei Einsätzen im Stadtgebiet mitalarmiert werden, erhöhen die neuen Löschfahrzeuge die Flexibilität der Feuerwehr.

»Damit sind wir nun noch besser gerüstet für Einsätze in den oft engen Tübinger Straßen und Gassen«, sagt Feuerwehrkommandant Steffen Kratzel. Die beiden Neuzugänge ersetzen zwei alte Fahrzeuge aus dem Jahr 1994. Die Feuerwehr Tübingen verfügt schon länger über speziell gefertigte kompakte City-Löschfahrzeuge.

Bei der europaweiten Ausschreibung wurde gefordert, dass die neuen Fahrzeuge maximal 2,35 Meter breit sind, damit sie, im Falle der Tübinger Feuerwehr, den Innenhof des Klosters Bebenhausen befahren können. Aufgrund ihrer außerordentlichen Wendigkeit hat der Hersteller Schlingmann das neue Modell »Varus Agilis« genannt.

Die Fahrzeuge sind unter anderem mit einer erhöhten Menge an Löschwasser (1.800 Liter), 120 Litern Schaummittel und einer dreiteiligen Schiebleiter beladen. Die Kosten belaufen sich auf jeweils rund 460.000 Euro.

Übergabe im September

Derzeit werden die Tübinger Feuerwehrleute im Umgang mit den neuen Fahrzeugen geschult. Die offizielle Übergabe findet am 10. September im Rahmen des Tags der offenen Tür bei der Feuerwehr Derendingen statt. (pm)