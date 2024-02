Weitere »Ohren« und ein Solarpark in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Was sprießen denn da für Pfähle aus dem Boden?, dürften sich Autofahrer fragen, die auf der B 27 nach Kirchentellinsfurt oder Lustnau unterwegs sind. Die Frühlingsboten, die dort auf der Wiese »gesät« werden, sollen schon bald helfen, Sonnenstrahlen einzufangen und in Strom umwandeln. Die Module, die darauf befestigt werden sollen, fehlen noch.

Es entsteht erstens ein drittes »Lustnauer Ohr« in der Schleife zwischen Auffahrt und Bundesstraße. Zweitens wird in den angrenzenden Traufwiesen ein großer Solarpark angelegt. Insgesamt erstreckt sich der Park auf 7,8 Hektar. Alles befindet sich in Nähe zum Umspannwerk.

Auch Kretschmann war angetan

Offizieller Spatenstich ist in einer Woche mit OB Boris Palmer und Regierungspräsident Klaus Tappeser. Palmer sieht die »Ohren« als Modell fürs Land und hat sie auch schon Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorgeführt. In Kusterdingen findet das Vorbild an der B 28 erste Nachahmer: mit »Wankheimer Ohren«. (GEA)