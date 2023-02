Wassertemperatur in Tübinger Hallenbädern wieder auf Normalniveau

Das neue Hallenbad, dass in Tübingen gebaut wird, soll - wie ursprünglich angedacht - in der Nähe des Freibades entstehen. Mit 50-Meter-Bahn und einer möglichen »Sportpromenade«.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Es wird wieder angenehmer in den Tübinger Hallenbädern: Im Uhlandbad und im Hallenbad Nord werden ab heute die Temperaturen in den Schwimmbecken wieder auf die Regeltemperatur angehoben. Auch die Warmbadetage kehren in beiden Bädern zurück.

Die Stadtwerke Tübingen (swt) setzen damit die Eilentscheidung aus der jüngsten Gemeinderatssitzung um. Bis spätestens Mitte nächster Woche sollen dann überall die angestrebten Regeltemperaturen von 27 Grad wieder erreicht sein. An den Warmbadetagen – im Uhlandbad am Dienstag und Samstag, im Hallenbad Nord am Freitag und Samstag – klettert das Thermometer sogar auf 30 Grad.

Die Energie-Versorgungslage in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen zum Positiven verändert. Gasmangel wird für diesen Winter nicht mehr erwartet. Vor allem trugen die Energieeinsparungen durch Industrie und Privathaushalte zur deutlich verbesserten Gesamtlage bei. Vor diesem Hintergrund halten es Verwaltung und Stadtwerke für gerechtfertigt, zur Regeltemperatur zurück zu kehren.

Kaltes Wasser, weniger Besucher

Die Beckentemperaturen waren nach einer Aufsichtsratsentscheidung seit Herbst 2022 um zwei Grad vermindert worden, um Energie zu sparen. Außerdem gab es zunächst nur noch einen Warmbadetag im Lehrschwimmbecken des Nordbads.

Die deutlich spürbare Zwei-Grad-Absenkung hatte in den vergangenen Monaten zu Kritik von Nutzern und einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen in den Tübinger Hallenbädern geführt. Insbesondere sensible Besuchergruppen – vor allem Senioren, Schüler und Schwimmkurs-Kinder – sollen nun wieder angenehmere Bedingungen in den Bädern vorfinden. (eg)