Was die VHS Gomaringen in den kommenden Monaten zu bieten hat

Gute Nachrichten für diejenigen, die ihre Freizeit mit Kursen der VHS bunt gestalten: Das Angebot leide nicht unter den Kürzungen, die aufgrund der finanziellen Lage in Gomaringen in vielen Bereichen drohen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Auch im Frühjahr- und Sommerprogramm der VHS Gomaringen macht sich das 50-jährige Freundschafts-Jubiläum der Wiesaz-Gemeinde mit der französischen Partnergemeinde Arcis sur Aube bemerkbar: Im Februar bietet der Tübinger Landkreis-Archivar und Historiker Wolfgang Sannwald eine Übersicht über die wechselvolle Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich – mit Gomaringen und Arcis sur Aube im Fokus. Wer sein Französisch für die Feier auffrischen möchte, für den stehen ebenfalls Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene zur Auswahl.

Derweil kann die VHS für das aktuelle Programm Entwarnung geben: Das Angebot leide nicht unter den Kürzungen, die aufgrund der finanziellen Lage in Gomaringen in vielen Bereichen drohen. »Die Haushaltskonsolidierung begann, nachdem das Programm bereits fertiggestellt war«, heißt es vonseiten der VHS. Aber: »Der Bereich der kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde wird von den Einsparungen betroffen sein.«

Theaterspaziergang in die Natur

Das mache sich aber erst in der Zukunft bemerkbar. »Teilweise sind die Veranstaltungen schon bis zu zwei Jahren im Voraus gebucht«, so die Volkshochschule. Man müsse aber abwägen, was man leisten könne und welche Angebote sich lohnen würden. Doch da mache man sich in Gomaringen wenig Sorgen: Die Wiesaz-Gemeinde habe ein »experimentierfreudiges Publikum, das sich auf viel einlässt.« In diesem Semester gibt es über 90 Angebote, die zahlreiche Interessenbereiche abdecken. Neu in diesem Jahr: Ein Workshop für Yoga mit Hund, bei dem auch die Haustiere auf ihre Kosten kommen. Wer sich lieber an die klassischen Varianten hält, wird auch hier fündig: Von Hatha-, Faszien- oder Kundalini-Yoga über Männer-Yoga bis hin zu Wandern mit Yoga und Entspannungsübungen im schwäbsichen Steuobstparadies ist für jeden Geschmack der passende Kurs dabei.

Und wer mit Yoga nichts anfangen kann, für den ist vielleicht Ki Do In etwas: eine koreanische Bewegungskunst, die Wissen aus der asiatischen und westlichen Gesundheitslehre vereint und auch Aspekte der Selbstverteidigung beinhaltet. Natürlich gibt’s auch viele Angebote für Pilates.

Im März lädt Carsten Lotz zu einer philosophischen Abendstunde ins Schloss ein, im April geht’s mit Carolin Albers und Wolfgang Alber in einem literarischen Reisebericht tief in die Geschichten der Schwäbischen Alb.

Im Mai lockt Dietlinde Elsässer mit einem Theaterspaziergang in die Natur und in den hoffentlich sonnenverwöhnten Sommermonaten Juni und Juli rocken, swingen und jazzen die Louisiana Funky Butts Brass Brand oder die Gitarren-Solisten und Ensembles der Jugendmusikschule Steinlach-Wiesaz den Schlosshof. Wer lieber den Bleistift spitzen und den Pinsel schwingen will, hat bei Angeboten der Künstlerinnen Livia Scholz-Breznay und Henriette Striegler im Atelier am Schloss dazu die Möglichkeit.

Doch auch der Geschmackssinn kommt dieses Semester nicht zu kurz. Susanne Erb-Weber entführt in die Wunderwelt der Gewürze, und Salvatore Fraccica bringt den Interessierten die italienische und französische Küche näher.

Eine Anmeldung zu allen Kursen und Veranstaltungen ist online bei der Homepage der VHS Reutlingen möglich oder auch telefonisch. Ein detailliertes Angebot kann der Broschüre entnommen werden, die es auf der Internetseite der Gemeinde Gomaringen zum Download gibt. (pru)

anmeldung@vhsrt.de

07121 3360