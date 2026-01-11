Hauptversammlung: Feuerwehr Gomaringen blickt auf Jahr mit 67 Einsätzen zurück

Geehrte und Beförderte hatten sich am Samstagabend in der Sport- und Kulturhalle für das Foto aufgestellt.

GOMARINGEN. 67 Einsätze, davon zwei in Stockach und 65 in Gomaringen, 13 hatten beide Wehren gemeinsam erledigt, wie Feuerwehrkommandant Stefan Röhm am Samstagabend in seinem Rückblick über das vergangene Jahr erläuterte. Acht Personen seien gerettet, acht Kleinbrände gelöscht, 38 technische Hilfeleistungen absolviert worden, achtmal hätten Fehlalarme die Gomaringer Feuerwehr beschäftigt.

Nur der Blick auf die Zahlen als Bilanz eines Jahres bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gomaringen täuscht aber: Bürgermeister Steffen Heß hob am Samstagabend in der Sport- und Kulturhalle der Kommune in seinem Grußwort hervor, dass die Ausbildung der Feuerwehrleute, Übungen, Vorbereitungen, Kameradschaft, Pflichtbewusstsein und noch viel mehr im Feuerwehrdienst unverzichtbare Vokabeln sind, die von den Aktiven auch 2025 mit Leben gefüllt wurden.

Neu war bei der Feuerwehr Gomaringen im vergangenen Jahr der Kommandant: Stefan Röhm hatte das Amt von Jochen Ankele übernommen – der bisherige Chef der Brandbekämpfer war einen Schritt zurückgetreten, stand aber als zweiter stellvertretender Kommandant dem »Neuen« weiter zur Seite. »Ich habe in diesem ersten Jahr unglaublich viel dazugelernt«, betonte Röhm. »Und ich habe keinen einzigen Tag bereut.«

Gunther Rapp (von rechts) und Jochen Ankele wurden am Samstagabend von Bürgermeister Steffen Heß für 40 Jahre in der aktiven Wehr geehrt. Foto: Norbert Leister Gunther Rapp (von rechts) und Jochen Ankele wurden am Samstagabend von Bürgermeister Steffen Heß für 40 Jahre in der aktiven Wehr geehrt. Foto: Norbert Leister

Eine weitere Veränderung hatte die Gomaringer Wehr im vergangenen Jahr ebenfalls zu bewältigen: Von der Robert-Bosch-Straße stand der Umzug in eine »Interimsfeuerwache« an, weil in Gomaringen ein neues Feuerwehrhaus gebaut wird – Mitte September war der Baustart erfolgt. Bemerkenswert war laut Stefan Röhm aber auch, dass »während andere in der Silvesternacht gefeiert haben, die Feuerwehr drei Einsätze hatte«. Feuerwerkskörper hatten etwa einen Hecken- und einen Gebäudebrand verursacht.

7,8 Millionen Euro wird das neue Feuerwehrhaus kosten, wie der Bürgermeister ausführte. 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln gebe es dazu – »es könnte durchaus auch mehr sein«, so Heß. Hinzu kämen Kosten für ein neues Löschfahrzeug, mit dem Kürzel LF10 (von denen im ganzen Land insgesamt 69 Stück bestellt worden seien). Hinzu komme laut Heß zeitgemäße Kleidung, digitale Funkgeräte und einiges mehr. Und das in Zeiten, in den die Kommune eigentlich sparen müsste, so der Bürgermeister. Woran es aber nicht fehlen sollte, sei die Wertschätzung der Gemeinde für die geleistete Arbeit und die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Wehr.

Lob verteilte Steffen Heß auch an die Jugendfeuerwehr, »als wichtiger Bestandteil der aktiven Wehr für die Zukunft gilt den Jüngsten und ihren Leitern meine höchste Anerkennung«. An der Altersabteilung sei zudem deutlich abzulesen, »dass die Feuerwehr eine Gemeinschaft fürs Leben ist«. Abschließend betonte Heß: »Sie rennen dort rein, wo andere rausrennen.« Es sei »ein beruhigendes Gefühl, im Notfall schnelle und kompetente Hilfe zu haben«.

Ralf Sauter weitete den Blick als Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender von der Gomaringer Wehr hin auf den gesamten Landkreis: »Die Hälfte aller 15 Kommunen plant, baut oder hat zurzeit ein neues Feuerwehrhaus.« Das zeige eindeutig die Wertschätzung der Gemeinden und Städte für die Feuerwehr, so Sauter.

Bevor sich die Feuerwehrleute auf das wohlverdiente Essen an diesem Abend freuen konnten, standen zunächst aber noch zahlreiche Beförderungen von Einsatzkräften der Gomaringer Feuerwehr an. Zudem wurden Jochen Ankele und Gunther Rapp für die 40jährige Zugehörigkeit zur aktiven Wehr geehrt. Aus der Altersabteilung wurden außerdem Oliver Rilling ebenfalls für 40 Jahre, Wolfgang Dürr für 50 Jahre und Heinz Oster für sage und schreibe 60 Jahre geehrt.

Damit nicht genug des wohlverdienten Lobs und der Würdigung: Matthias Weimar wurde aus der aktiven Wehr verabschiedet, er hatte es auch schon auf 25 Jahre im Feuerwehrdienst gebracht. Reiner Walz schied nach acht Jahren aus. Und danach konnte endlich zu Messer und Gabel gegriffen werden. (GEA)