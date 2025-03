Im Januar ist die Handelsbörse »Zeittausch« in Gomaringen offiziell an den Start gegangen. Dabei können kleine Hilfeleistungen gegen Zeiteinheiten getauscht werden. Der Handel in der Wiesaz-Gemeinde läuft zwar gut an, aber es ist noch Luft nach oben.

Bürgermeister Steffen Heß und Regina Stiehle-Braun präsentierten die erste Fortschritte des Gemeinde-Projekts »Zeittausch«. Foto: Jette Heusel Bürgermeister Steffen Heß und Regina Stiehle-Braun präsentierten die erste Fortschritte des Gemeinde-Projekts »Zeittausch«. Foto: Jette Heusel

