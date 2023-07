Was beim Tübinger Stadtfest am Wochenende geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auch in diesem Jahr feiert Tübingen das Stadtfest – ausnahmsweise bereits wieder nach einem Jahr. Damit wird die coronabedingte Pause ausgeglichen und das Stadtfest kann wieder im gewohnten zweijährigen Rhythmus stattfinden. Viele örtliche Vereine, Organisationen und Initiativen gestalten die Veranstaltung am 14. und 15. Juli 2023. Zwischen Haagtor, Stiftskirche und dem Alten Botanischen Garten gibt es viele Stände, Bühnen und Buden mit Musik, Showprogramm sowie lokalen und internationalen Köstlichkeiten. Aus den Partnerstädten Perugia und Durham gibt es ortstypisches Bier am Stand vor dem Stadtmuseum.

Das Fest geht am Freitag von 17 Uhr bis 1 Uhr und am Samstag von 11 Uhr bis 1 Uhr, die Musik endet jeweils um Mitternacht. Das Programmheft mit einem Übersichtsplan liegt in städtischen Einrichtungen, vielen Geschäften und bei Kulturveranstaltern aus. Alle Informationen gibt es auch auf der städtischen Internetseite.

Eröffnungsabend auf dem Marktplatz

Oberbürgermeister Boris Palmer eröffnet das Stadtfest am Freitag um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Marktplatz. Die Stadtgarde zu Pferd und der Musikverein Weilheim gestalten den Auftakt musikalisch. Ab 20.30 Uhr legt DJ Lappi auf.

Live-Musik aus Tübingen und der ganzen Welt

Regionale Musikvereine und Live-Bands treten auf dem Marktplatz, dem Holzmarkt, an der Jakobuskirche, an der Krummen Brücke, bei der Fruchtschranne, im Innenhof des Ratskellers, am Nonnenhaus und im Alten Botanischen Garten auf. An beiden Tagen erklingt Musik aus Indien in der Metzgergasse. In der Neuen Straße kann man beim Liederkranz Lustnau mit Mikro und Lautsprecher ein Lied eigener Wahl vortragen und erhält als Gegenleistung eine Bauernbratwurst vom Grill umsonst. Am Samstagabend spielt die Band »MaXo and the Dudes« auf dem Marktplatz.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Der Holzmarkt wird an beiden Abenden zur Tanzbühne mit Vorführungen von Swing bis Rock’n‘Roll. In der Nonnengasse ist Artistik mit dem Zirkus Zambaioni zu erleben, an der Jakobuskirche traditionelle griechische Tänze. In der Metzgergasse gibt es eine Tombola zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes Tübingen. In der Collegiumsgasse lädt die Jugend des Technischen Hilfswerks zu interaktiven Spielen ein. In der Kornhausstraße gibt es Capoeira-Auftritte. An der Fruchtschranne ist am Freitag ab 17.30 Uhr Live-Musik geboten. Am Samstag können Kinder im Innenhof des Ratskellers ab 15 Uhr verschiedene Spiele ausprobieren, ab 21 Uhr gibt es dann für die Erwachsenen eine Bar und Musik vom DJ-Mischpult.

Für Kinder und Jugendliche

Der Alte Botanische Garten gehört beim Stadtfest den Kindern und Jugendlichen. Am Freitag ist ab 18 Uhr HipHop auf der Bühne zu erleben. Am Samstag steigt ab 11 Uhr ein Kinderfest mit vielen Aktionsprogrammen, verschiedenen Spielangeboten und Aufführungen. Ab 15 Uhr lädt die Fachabteilung Jugendarbeit zu Sportangeboten ein, außerdem gibt es ein Kickerturnier. Ab 18 Uhr stehen auf der Bühne Rock-Bands wie »The Unknown«, »Departure« und »Yeast Machine«. In der Nonnengasse vor der Hauptstelle der Stadtbücherei gibt es am Samstag von 15 bis 18 Uhr einen Geschicklichkeitsparcours des ADFC, bis 17 Uhr kann man dort auch Fahrräder codieren lassen.

TüBus und Wochenmarkt

Wegen des Stadtfestes halten die Busse der Linien 9, 11 und 12 von Freitag bis einschließlich Sonntag stadtauswärts nicht an den Haltestellen Bürgeramt, Krumme Brücke und Haagtor. In der Belthlestraße gibt es eine Ersatzhaltestelle. Der Wochenmarkt findet am Freitag, 14. Juli 2023, nur auf dem Marktplatz statt und endet um 12.30 Uhr. Der Wochenmarkt um die Jakobuskirche am Samstag, 15. Juli 2023, entfällt. (pm)

