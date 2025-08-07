Was am Gomaringer Schlosshof-Beach geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Auch in diesen Jahr wird es den Gomaringer Schlosshof-Beach rund um das älteste Wahrzeichen der Wiesaz-Gemeinde geben. Startschuss ist am Donnerstag, 21. August, um 17 Uhr mit DJ Roca, der mit den passenden Beats für Urlaubsstimmung sorgt. Am Freitag, 22. August, wird für Kinder ab drei Jahre von 10.30 bis 11 Uhr Yoga angeboten. Sonnenschutz und ein Handtuch sollten mitgebracht werden.

Bewirtung am Wochenende

Am Donnerstag, 28. August, lädt die Volkshochschule Gomaringen von 16 bis 17.30 Uhr zum Mitmachtheater »Clown Paul macht Ferien!« mit dem Kindertheater Rote Nase ein. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgersaal statt. Ab 17 Uhr bewirtet die Frauengymnastikgruppe TSV Gomaringen mit verschiedenen Getränken und Speisen. Einen Tag später spielt der Akkordeon Club Gomaringen um 17 Uhr auf dem Gomaringer Beach. Es gibt überbackene AKC-Weckle, Sommercocktails und entspannte Chillout-Musik. Die Freitagssportgruppe serviert am Donnerstag, 4. September, ab 17 Uhr kühle Drinks und Wurst vom Grill. Am Freitag, 5. September, übernehmen die Gomaringer Schlosshexen ab 17 Uhr die Theke. Der Französische Abend am Samstag, 6. September, der zwischen 18 und 21 Uhr und in Kooperation mit dem Freundeskreis Arcis und der VHS Gomaringen ausgerichtet wird, entführt die Gäste in das Pariser Nachtleben der 30er- und 40er-Jahre. Das Akustik-Ensemble Paris Hot Five spielt Jazz-Giganten wie Django Reinhardt, Charles Trenet oder Louis Armstrong. Bei Regen findet die Veranstaltung im Bürgersaal statt. Der Freundeskreis Arcis sorgt für französische Köstlichkeiten.

Ein sommerliches Vorlesevergnügen für Kinder ab vier Jahren veranstaltet die Bibliothek am Dienstag, 9. September, ab 16 Uhr. Und am Donnerstag, 11. September, bietet der Verein »Gut leben im Alter« von 14.30 bis 16.30 Uhr Kaffee, Tee, Gebäck und Kaltgetränke an. Zeitgleich organisiert »ZeitTausch Gomaringen« einen Tauschmarkt. Wer Ware zum Tauschen mitbringen möchte, sollte sich per E-Mail anmelden. (eg)