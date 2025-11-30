Gomaringer Weihnachtsmarkt: Pfefferspray versprüht - mehrere Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Am Samstagabend hat im Umfeld des Weihnachtsmarkts in Gomaringen ein bislang unbekannter Täter durch das Versprühen von Pfefferspray mehrere Personen verletzt. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versprühte der Unbekannte gegen 22.55 Uhr in der Toilette eines Cafes in der Lindenstraße aus bislang ungeklärter Ursache den Reizstoff. Dies führte dazu, dass die Gäste die Räumlichkeiten verlassen mussten.

Mindestens sieben Personen klagten im Anschluss über Atemwegsreizungen, weshalb sie vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Zwei Geschädigte wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen. (pol)