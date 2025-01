Aktuell Arbeitskampf

Warnstreik: Schon wieder gähnende Leere an Tübinger Bushaltestellen

Wie schon am 9. Januar streiken auch heute und morgen die Fahrer im privaten Omnibusgewerbe in ganz Baden-Württemberg - so auch in Tübingen und dem Umland. Die Gewerkschaft Verdi will für die rund 9.000 Beschäftigten knapp neun Prozent mehr Lohn erstreiten.