Wankheim im SWR: Geselliges Public Viewing zu »Stadt, Land, Quiz«

Im Feuerwehrhaus wurde am Samstagabend mitgefiebert, wenn Wankheimer Fragen beantworteten

KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Das eigene Dorf im Landesfernsehen – 45 Minuten, am Samstagabend. Für die Wankheimer eine kleine Sensation und Grund genug, im Feuerwehrhaus ein Public Viewing zu organisieren. Thema der Sendung Stadt-Land-Quiz im SWR: Kleider machen Leute. Bekleidung hat nicht nur mit Mode zu tun, erklärte der Sender. Vielmehr zeige sie, wer die Menschen sind, ihren Beruf, ihren Status und ihren Stand. Wankheim quizzte gegen Konz in Rheinland-Pfalz: Wer kannte sich besser aus mit Blaumann, Anzug, Uniform oder liturgischen Gewändern? Am Ende siegte Konz mit 880 Punkten gegen die Wankheimer, die 785 Punkte errangen.

Als Ortspaten in Wankheim waren Andreas Junger mit seinem Bekleidungsgeschäft und Hermann Schäffer als Maler und Ortskundiger aktiv. Junger erklärte in der Sendung zum Beispiel, wie sich die Gewänder von Gesellen und Meistern unterscheiden. Bei der Finalrunde waren die beiden sichtlich aufgeregt. Denn dass Superman ein »S« und keine Fledermaus auf dem Kostüm hat, wäre ihnen sicher ohne Lampenfieber eingefallen. Und was ist eine Soutane? Zeit vorbei – ein Priestergewand.

Die Wankheimer fieberten bei der zuweilen lehrreichen Übertragung mit und es gab vor allem viele Lacher. Leute erkannten sich selbst und Freunde wieder. In der Metzgerei fiel zum Beispiel Verkäuferin Ingrid ein, dass der Kaiser in »Des Kaisers neue Kleider« gar nichts trug. Als wieder Bilder aus Konz gezeigt wurden, sagte eine Zuschauerin scherzhaft: »Das ist unsere Buchhandlung.« Die nüchterne Antwort: »Das hättest du gerne.« Immer wieder wurden Leute auf der Straße befragt und es ging zu einer Rallye, bei der es Details zu verorten galt. Zwar reichte es für Wankheim am Ende nicht zum Sieg. Doch einen Sieger gab’s auf jeden Fall: die Geselligkeit. (GEA)