Verbranntes Essen sorgt für verrauchte Wohnung

NEHREN. Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Nehren und Dußlingen am Mittwochmittag in die Franz-Fecht-Straße nach Nehren alarmiert. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft hatten, schlug ihnen dichter Rauch entgegen. Die ganze Wohnung war verraucht, weil offenbar auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen vergessen worden war. Der Inhalt war beim Eintreffen der Feuerwehrleute nahezu vollständig verkohlt. Die Nehrener Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, belüftete die Wohnung, in der glücklicherweise keine Personen aufgefunden wurden. Die Feuerwehr war rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst angerückt, konnte die Einsatzstelle aber zügig verlassen. Zum Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Zweiter Einsatz nur drei Stunden später

Für die Nehrener Feuerwehr war dies der zwölfte Einsatz in diesem Jahr. Und am selben Nachmittag war die Wehr gleich nochmal gefordert: Gegen 17 Uhr wurden die Florianjünger zu einer Ölspur alarmiert, die sich auf dem Radweg in der Nähe des Kleintierzüchterheims über eine Länge von immerhin 70 Metern erstreckte. Die Ursache war offenbar, das beim Verladen eines LKW’s der eingesetzte Gabelstapler Betriebsmittel verlor. Die Flüssigkeit verteilte sich dann auf dem Radweg und auf dem Hof vor dem Vereinsheim. »Unsere Aufgaben bestanden darin, die Spur mit Hilfe von Ölbindemittel und Tensiden abzustreuen und zu beseitigen. Im Anschluss wurde der Gefahrenbereich noch ausgeschildert und der Polizei übergeben«, berichtet die Feuerwehr auf ihrem Social-Media-Kanal. Die Feuerwehr Nehren war diesesmal mit elf Einsatzkräften für ebenfalls etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. (GEA)