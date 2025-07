Unfall beim Brückenbau in Mössingen: Muldenkipper umgestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Auf der Baustelle der Bahn beim Brückenbau in Belsen hat sich Dienstagvormittag ein folgenschwerer Unfall zugetragen. Ein mit Schotter beladener Muldenkipper war zur Seite umgestürzt. Der 24 Jahre alte Fahrer verletzte sich dabei laut Polizei-Angaben leicht, weil er in der sich drehenden Kabine auf die Beifahrerseite fiel. Feuerwehrhelfer aus Belsen und Mössingen befreiten den Mann, indem die Frontscheibe mit technischem Gerät geöffnet wurde, und übergaben ihn der medizinischen Betreuung. Der in der benachbarten DRK-Rettungswache stationierte RTW war umgehend zu Stelle.

Aufwändige Bergung des verunfallten Muldenkippers. FOTO: MEYER Aufwändige Bergung des verunfallten Muldenkippers. FOTO: MEYER

Der Fünfachser war rückwärts von der Mössinger Straße in die Baustelle eingefahren. Auf der Südseite der Bahnlinie wird seit Wochen für den Einschub einer neuen Bahnbrücke eine Arbeitsfläche vorbereitet. Dazu wird die zum Damm hin abfallende Wiesenfläche aufgeschüttet. Beim Versuch, seine tonnenschwere Ladung durch hydraulische Anhebung der Mulde abzuladen, geriet der Einseitenkipper einerseits auf dem aufgeschütteten Boden in leichte Schräglage. Anderseits führte die Gewichtsverlagerung dazu, dass der Kippwinkel überschritten wurde. Zur Bergung durch die Firma Brielmann musste die Straße zwischen Belsen und Mössingen voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (GEA)