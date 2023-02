Toter Welpe in Einkaufstasche an Wankheimer Bushaltestelle gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Einen unangenehmen Fund haben Bauhof-Mitarbeiter bei ihrer großen Müllrunde gemacht. Wie Bauhofleiter Sascha Nill mitteilt, ist man an einer Bushaltestelle auf einen toten Hund gestoßen. Sein Besitzer hat ihn dort offensichtlich illegal in einer Einkaufstüte abgelegt.

Einmal die Woche machen die Männer vom Kusterdinger Bauhof ihre große Müllrunde und kommen dabei in alle fünf Teilorte. Bei der Bushaltestelle in Wankheim in Richtung Kusterdingen lag am Freitag eine Plastiktasche. Oben drauf gestapelt: Futterdosen, Leine, Napf. In der Tasche darunter befand sich das tote Tier.

Nill und seine Kollegen ärgern sich doppelt. Nicht nur, dass jemand den Kadaver einfach irgendwo entsorgt hat. Er hat sich dafür auch noch die Bushaltestelle ausgesucht, an der neben erwachsenen Fahrgästen auch Schulkinder aus- oder einsteigen.

Die Bauhof-Mitarbeiter wissen, was in so einem Fall zu tun ist. Ein Tierarzt hat sich den Fund angeschaut und festgestellt, dass der Mischlings-Welpe zwischen einem halben Jahr und einem Jahr alt war. Das tote Tier wurde in die Tierkadaver-Beseitigung nach Rottenburg gebracht. (GEA)