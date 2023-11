Tübinger Rektorin Pollmann in Universitätsbund-Vorstand gewählt

In dem Zusammenschluss von 15 führenden Unis eine wichtige Stimme: Die Tübinger Uni-Rektorin Karla Pollmann

TÜBINGEN. Auf der Mitgliederversammlung des Unibunds »German U 15« ist die Tübinger Uni-Rektorin Karla Pollmann jetzt in den erweiterten Vorstand gewählt worden. Die Erweiterung war in der Sitzung erst beschlossen worden. Neben Pollmann wurden auch Inés Obergfell (Leipzig) und Günter M. Ziegler (FU Berlin) gewählt. Neuer Vorsitzender des Verbunds ist Michael Hoch von der Uni Bonn. Er folgt Georg Krausch (Mainz) nach, der seit 2020 den Vorsitz inne hatte. (GEA)

Die German U 15, ein Verbund von 15 führenden Universitäten in Deutschland, versteht sich nach eigenen Worten als »Interessenvertretung forschungsstarker Volluniversitäten mit internationaler Sichtbarkeit«. Sie ist ein freiwilliger Zusammenschluss auf Vereinsebene. Aus Baden-Württemberg ist neben Tübingen Freiburg mit dabei. Die U15-Universitäten bilden fast ein Drittel aller deutschen und internationalen Studierenden in Deutschland aus. Sie betreuen die Hälfte aller in Deutschland abgeschlossenen Promotionsvorhaben. Die U15-Universitäten werben zwei Fünftel der öffentlichen Drittmittel ein, im Medizinsektor sogar 60 Prozent. Ein besonderes Anliegen von German U15 ist die Stärkung des Netzwerks mit den forschungsstärksten Universitäten der Welt. (GEA)