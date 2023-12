Tübinger Kino Kino Blaue Brücke öffnet am 27. Dezember

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach fast vierjähriger Pause öffnet das Kino Blaue Brücke am Mittwoch, 27. Dezember, wieder seine Pforten. Zunächst sind zahlreiche geladene Gäste mit der Vorpremiere des Films »Priscilla« von Sofia Coppola dran. Einen Tag später, am Donnerstag, 28. Dezember, stellt sich das Kino mit einem bunten Film-Mix auch der breiten Öffentlichkeit vor. An diesem Tag ist der Eintritt zu allen Vorstellungen kostenlos, versichern Carsten Schuffert und Robert Weihning, die das Kino übernommen haben. Die Familie Lamm hat zuvor jahrzehntelang die Blaue Brücke als Eigentümer betrieben.

Zuvor hat sich in den Räumlichkeiten einiges getan: In weniger als zwei Monaten wurden Lüftungstechnik, Elektrik, Brandschutz, Beleuchtungstechnik und Teile der Kinotechnik erneuert und das Foyer umgestaltet. Das Kino Blaue Brücke mit drei Sälen bietet Platz für 650 Menschen. (eg)