Tübinger Ärzte entdecken das Smartphone als Trainingspartner

TÜBINGEN. Knapp 21 Prozent der über 60-Jährigen in Deutschland leiden an einer Arthrose, Frauen dabei deutlich häufiger als Männer. Arthrose ist damit die mit Abstand häufigste Gelenkerkrankung weltweit. Bei mehr als der Hälfte ist speziell das Knie betroffen. Zu den Basistherapien in der Behandlung der Kniearthrose gehören körperliches Training und Patientenschulungen. Diese Therapien sollten allen betroffenen Personen zugänglich gemacht werden. Dabei können neue digitale Technologien sinnvoll unterstützen.

Übungen fürs Gleichgewicht

Aus diesem Grund startete die Abteilung Sportmedizin am Uniklinikum Tübingen in diesem Monat eine neue Studie. Bei re.flex handelt es sich um eine App-gestützte Trainingsintervention für Patienten und Patientinnen mit Kniearthrose, deren Wirksamkeit im Rahmen eines zwölfwöchigen Programms im Vergleich zur Regelversorgung untersucht werden soll. Die Studie wird von der Firma Sporlastic finanziell unterstützt. Wer sich für eine Teilnahme an der Studie interessiert, kann sich noch anmelden.

Teilnehmende werden per Zufall der Gruppe re.flex oder der Regelversorgung zugeteilt. Die re.flex-Intervention besteht aus einem Trainingsprogramm, das von zu Hause aus durchgeführt wird. Die Therapie enthält Übungen zur Kräftigung, Mobilisation, Dehnung und für das Gleichgewicht. Pro Woche sollen drei jeweils 30-minütige Trainingseinheiten durchgeführt werden.

Programm dauert zwölf Wochen

Die App fungiert dabei als Trainingspartner, der die Übungsabfolge und Trainingsparameter vorgibt. Über zwei Sensoren an Ober- und Unterschenkel wird die Ausführung der Übung überprüft. Die Regelversorgung beinhaltet alle medizinischen und therapeutischen Maßnahmen, die im Rahmen der regulären Gesundheitsversorgung wahrgenommen beziehungsweise von ärztlicher Seite verordnet werden. Während der Studienphase werden zudem zwei Messtermine (zu Beginn und nach zwölf Wochen) vorgenommen. Diese umfassen eine orthopädische Eingangsuntersuchung, eine Fragebogenerhebung sowie einen Test der Beinkraft und Kraftausdauer.

Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren mit einer ärztlich diagnostizierten mittel- bis schwergradigen Kniearthrose, die in der Durchführung sportlicher Aktivitäten nicht oder nicht wesentlich durch andere Erkrankungen oder Verletzungen eingeschränkt sind.

Ebenso sollten innerhalb der vergangenen sechs Monate keine regelmäßig (das heißt nicht mehr als einmal pro Woche) strukturierten Kräftigungsübungen für die unteren Extremitäten durchgeführt worden sein. Für die Teilnahme ist ein Endgerät mit dem Betriebssystem iOS erforderlich, zum Beispiel ein I-Phone oder I-Pad). (u)