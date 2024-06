Tübingen saniert mehrere Fahrradwege gleichzeitig

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Damit Fußgänger und Radfahrer bald sicherer und bequemer unterwegs sind, lässt die Universitätsstadt Tübingen in diesem Jahr mehrere Fuß- und Radwege im Stadtgebiet sanieren. Als Erstes kommen die Wege zum Schwärzlocher Hof, die Alte Straße in Bebenhausen, der Radweg Neuhalde, der Ammerradweg zwischen Köllestraße und Aischbachstraße sowie der Weg beim Häckselplatz Pfrondorf an die Reihe. Sie bekommen einen Dünnschichtbelag, der die teilweise poröse Oberfläche neu versiegelt.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. Juni, und dauern an den einzelnen Baustellen jeweils eine Woche. Während der Bauarbeiten sind folgende Sperrungen unvermeidbar:

Schwärzlocher Hof: Vollsperrung am Montag und Dienstag, 10. und 11. Juni.

Alte Straße (Bebenhausen): Vollsperrung am Mittwoch, 12. Juni, zwischen Parkplatz und Schönbuchstraße.

Radweg Neuhalde (Hagelloch) zwischen Hundesportverein und Rosenauer Brücke: Vollsperrung am Dienstag, 11. Juni.

Radweg Köllestraße – Aischbachstraße: Vollsperrung mit Umleitung am Mittwoch, 12. Juni.

Häckselplatz Pfrondorf: Umleitung am Donnerstag, 13. Juni. (pm)