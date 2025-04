Das Tübinger Zimmertheater hat jetzt einen neuen Intendanten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Thomas Bockelmann übernimmt mit dem Beginn der Spielzeit 2025/2026 die Intendanz im Tübinger Zimmertheater, nachdem Peer Mia Ripberger im Februar 2025 überraschend die Kündigung eingereicht hatte. Wie die Universitätsstadt Tübingen mitteilte, hat sich der Verwaltungsrat, dem 31 Bewerbungen vorlagen, einstimmig für Thomas Bockelmann entschieden.

»Thomas Bockelmann kehrt zu den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn zurück, um am Zimmertheater, einer Tübinger Institution, trotz drastisch reduzierter Mittel ein vielfältiges und zeitgemäßes Theaterangebot zu machen«, sagt Kulturbürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel. »Wir freuen uns, dass das Theater mit dem ehemaligen Intendanten des Staatstheaters Kassel einen sehr erfahrenen Theatermacher gewinnen konnte, dem wir zutrauen, das Zimmertheater durch wirtschaftlich und politisch sehr bewegte Zeiten zu führen. Er fühlt sich der Tradition des Zimmertheaters verpflichtet und hat mit seinen Spielideen für das junge Ensemble überzeugt. Auch das jüngste Stück der Hausautorin Fabienne Dür will er auf die Bühne bringen«, sagt Bürgermeisterin Schäfer-Vogel.

In Lüneburg geboren

Der 1955 in Lüneburg geborene Thomas Bockelmann kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere an Theatern in ganz Deutschland zurückblicken. Der gelernte Schauspieler war bereits von 1988 bis 1993 Intendant am Zimmertheater. Weitere Stationen waren unter anderem die Intendanz der Landesbühne Niedersachsen Nord, die Generalintendanz der Städtischen Bühnen Münster und zuletzt die Intendanz am Staatstheater Kassel. Thomas Bockelmann zu seiner Rückkehr nach Tübingen: »Wie schön. Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb! Heute ist die Freude groß. Und morgen geht die Arbeit los.«

Das Tübinger Zimmertheater ging 1958 aus der freien Theatergruppe Thespiskarren hervor. Es hat als erstklassige Adresse für zeitgenössisches Theater und innovative Produktionen immer auch bundesweite Beachtung gefunden. Es verfügt über zwei Säle an seinem Standort in der Bursagasse, das »Gewölbe« mit 69 Plätzen sowie das »Zimmer« mit 39 Plätzen. Zudem finden im Foyer regelmäßig Veranstaltungen statt. Als dritte und größte Spielstätte mit 99 Plätzen wird das ehemalige Kino Löwen genutzt. Große Namen wie Salvatore Poddine, George Tabori, Siegfried Bühr, Crescentia Dünßer und Vera Sturm sind mit dem Zimmertheater verbunden. Zuletzt hat das Intendanten-Duo Dieter Ripberger (bis Anfang 2024) und Peer Mia Ripberger mit dem Institut für theatrale Zukunftsforschung (ITZ) die gesellschaftliche Zukunft mit den Mitteln des Theaters erforscht und zeitgenössische Ästhetiken entwickelt, mit denen vor allem ein junges Publikum gewonnen werden konnte. Dieses zu halten und auch die älteren Freundinnen und Freunde zurückzugewinnen, ist Thomas Bockelmann ein Herzensanliegen. (eg)