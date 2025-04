Feuer in Tübinger Mehrfamilienhaus: Wäschetrockner brannte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Löscheinsatz in der Tübinger Brunsstraße in der Nähe des sogenannten Kupferbaus der Universität Tübingen ausgerückt. Das bestätigte ein Pressesprecher der Tübinger Feuerwehr auf GEA-Anfrage. Dort hatte es ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Laut Feuerwehr ist das Feuer im ersten Stockwerk ausgebrochen. Ursache war demnach ein Wäschetrockner, der wohl durch einen technischen Defekt in Brand geraten war. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen samt Drehleiter vor Ort. Eine Person war aus dem dritten Stockwerk des Hauses in Sicherheit gebracht worden. Sie wurde notärztlich vor Ort versorgt. Sonst wurde niemand verletzt. Gegen 13:15 Uhr war der Einsatz weitgehend beendet. (GEA)