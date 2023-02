Tübingen erinnert an die Machtergreifung der Nazis in der Unistadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit einer Veranstaltungsreihe wird in Tübingen an die Machtübernahme der Nationalsozialisten vor 90 Jahren erinnert. Die Geschichtswerkstatt Tübingen hat die Initiative zu dieser Reihe ergriffen und gemeinsam mit der Unistadt Tübingen, der Volkshochschule und weiteren Partnern verwirklicht.

Patricia Ober (VHS Tübingen) umriss die zwölf Veranstaltungen umfassende Reihe von Vorträgen, Ausstellungen, einem Stadtspaziergang und einer abschließenden Podiumsdiskussion, die am 10. Mai im Ratssaal stattfinden wird. Die Volkshochschule selbst stellt am 7. März den wenig bekannten Autor Eugen Gottlob Winkler vor. Er hatte 1934 sein Staatsexamen in Tübingen machen wollen. Stattdessen war er denunziert worden, verbrachte einige Zeit in Haft und beging schließlich Selbstmord, 24 Jahre alt.

Vom Verein Geschichtswerkstatt stellten Martin Ulmer und Johanna Rost vor allem die Auswirkungen der Machtübernahme auf lokaler Ebene in den Vordergrund. Der Historiker Martin Ulmer hält am 15. März einen Vortrag unter der Überschrift "Zerstörte kommunale Demokratie in Tübingen 1933. Bereits am 25. Januar laden Geschichtswerkstatt und Stadt Tübingen zu einem Vortrag ein, in dem Benigna Schönhagen die Frage stellt: Tübingen 1933–1945. Eine Hochburg des Nationalsozialismus?

Ab 3. April, so Christopher Blum vom städtischen Fachbereich Kunst und Kultur, wird im Foyer des Rathauses eine Fotoausstellung zur Rolle Tübingens als Garnisonsstadt gezeigt. Das Stadtarchiv stellt die Bilder zur Verfügung. Im Stadtmuseum werden in einer Aktionswoche vom 17. bis 23. April unter dem Motto »Erinnern ohne Zeitzeugen« neue Wege der Wissensvermittlung über die NS-Vergangenheit vorgestellt. (rab)

www.geschichtswerkstatt-tuebingen.de