Unfallflucht in Tübingen - Polizei sucht Zeugen

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des Mittwochs in der Hölderlinstraße zugetragen hat. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 17 Uhr beschädigte der noch unbekannte Lenker eines blauen Fahrzeugs einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf auf der kompletten Fahrerseite.

Allein der Blechschaden am Golf dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte blaue Fahrzeug bzw. dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)