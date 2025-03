Schockanruf: Frau in Tübingen um wertvollen Schmuck gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine ältere Frau aus Tübingen ist im Laufe des Dienstags von dreisten Kriminellen mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs um Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gebracht worden. Um die Mittagszeit erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf, in dem sich eine Unbekannte als vermeintliche Tochter ausgab und mitteilte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Anschließend übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch, der meinte, zur Verhinderung der drohenden Untersuchungshaft sei nun die Bezahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Die in Sorge um ihr Kind versetzte Frau schenkte dem Glauben und übergab im Laufe des Nachmittags Schmuck an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen der Anrufer. Der Abholer war etwa 30 Jahre alt und hatte eine schlanke Figur sowie dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jeans und ein dunkles Shirt. Später flog der Betrug auf und die Seniorin erstattete Anzeige. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen. (pol)