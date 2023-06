Stockach feiert seine Eingemeindung

Vor 50 Jahren wurde aus dem kleinen Dorf Stockach ein Gomaringer Teilort. Das wird am Wochenende gefeiert. FOTO: FÖRDER

GOMARINGEN. Vor 50 Jahren wurde aus dem kleinen Stockach ein Gomaringer Ortsteil. Mit einem großen Festwochenende am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, wird die Eingemeindung im großen Festzelt auf der Wiese an der Friedrichstraße gefeiert. Der offizielle Festakt startet am Samstag um 17.30 Uhr. Es gibt Grußworte von Ortsvorsteherin Christa Stöhr, Bürgermeister Steffen und Landrat Joachim Walter und ein Film mit Zeitzeugen-Gespräche. Danach ist Fest-Eröffnung mit Fassanstich und Böllerschüsse der Schützengilde, musikalisch begleitet vom Musikverein Gomaringen. Ab 20.30 Uhr unterhält die Band »Mühle Express«.

Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr. Ab 11.45 Uhr unterhält die Big Band »Hoffnungsland«. Das Familienprogramm beginnt um 13 Uhr. Die Jungschar des CVJM Dußlingen-Stockach hat eine Spielstraße, der Verein Fluxx seine Kugelbahn aufgebaut. Die Feuerwehr bietet Fahrten mit ihrem Oldtimer an. Auf der Zeltbühne gibt es ab 13.30 Uhr Brazilian Dance vom Jugendbüro Steinlach-Wiesaz. Die Dance Kids der Tanzschule sind ab 14 Uhr zu sehen. Ab14.30 Uhr spielt der Akkordeonclub. Im Hof in der Friedrichstraße 5 ist um 13 und 15.30 Uhr Puppentheater. Von 14 bis 15 Uhr spielt dort Hans Spielmann. Die Bewirtung am Festwochenende übernehmen die Gomaringer Vereine. Das Bürgermobil übernimmt Fahrten zum Fest. (a)