Radweg zwischen Gomaringen und Immenhausen ab Mittwoch frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Nach einer rund zweimonatigen Bauzeit wird ab Mittwoch, 17. Dezember 2025 der ausgebaute Radweg zwischen Gomaringen und Immenhausen im Zuge der K 6903 wieder für den Verkehr freigegeben.

Der Radweg zwischen Gomaringen und Immenhausen ist im Radverkehrskonzept des Landkreises Tübingen enthalten. Aus den daraus abgeleiteten Empfehlungen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur wurde der rund 1,85 m breite einseitige Zweirichtungsradweg auf eine Breite von 2,50 m ausgebaut und am Ortsausgang von Immenhausen in Fahrtrichtung Gomaringen eine gesicherte Querung der Kreisstraße für Radfahrende errichtet. Infolge der Verbreiterung des Radweges musste zur Abfangung einer Böschung eine ca. 100 m lange Stützmauer errichtet werden. Die beiden Radwegeüberführungen über den Ehrenbach und den Kalten Brunnen wurden in diesem Zuge ebenfalls verbreitert.

Im Frühjahr folgen noch Markierungs- und Ansaatarbeiten.

Die Baukosten belaufen sich auf ca. 385.000 € und werden vom Landkreis Tübingen getragen. Die Maßnahme wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Der Landkreis Tübingen ist neben den Baumaßnahmen an Radwegen auch für die wegweisende Beschilderung des Radwegenetzes im Landkreis zuständig. Anhand eines Schilderkatasters werden die Beschilderungen am Radwegenetz regelmäßig begutachtet, unterhalten und beispielsweise bei Änderungen im Netz ergänzt. (pm)