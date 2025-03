Steinlachpokal 2025 lockt hunderte Schüler an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Mittwoch, 19. März, ist für die Schüler der Klassen 5 und 6 aus dem Steinlachtal ein etwas anderer Schultag. Statt Unterricht wird das Gemeinschaftsgefühl beim 51. Steinlachpokal gestärkt. Beim Handballturnier in der Jahnhalle und Steinlachhalle kämpfen die Schüler aus dem Quenstedt-Gymnasium, Firstwald Gymnasium, Blaulach-Gymnasium, Karl-von-Frisch-Gymnasium und der Jenaplan Schule um den Turniersieg.

Es folgt Schlag auf Schlag, Wurf auf Wurf - der Turnierplan ist eng getaktet. Doch die Mentoren, auch Schüler des Quenstedt-Gymnasium und aktive Mitglieder in Handballvereinen, haben alles im Griff. »Die Idee war ein Turnier von Schülern für Schüler«, sagt der Lehrer Florian Seidel. Schüler kümmern sich um die Organisation, die SMV übernimmt die Bewirtung und auch die Schulsanitäter sind sofort da, wenn sie gebraucht werden. Die Lehrer bleiben eher im Hintergrund und schauen ihren Schülern gespannt dabei zu, wie sie die Punkte der einzelnen Mannschaften auszählen. »Ich bin sehr stolz«, so Seidel. Manche Helfer gehen zwischendurch noch eine Klassenarbeit schreiben, aber kommen dann direkt zum Turnier zurück. Die Fanclubs der 63 Mannschaften feuern kräftig an. »Es werden sogar andere Schulen angefeuert«, sagt Katrin Volle, auch eine Lehrerin am Quenstedt-Gymnasium.

Stundenlanger Spielspaß

Ob von der Tribüne oder auf den Bänken in der Halle, die Schüler fiebern mit. Es befinden sich auch Eltern unter den Zuschauern. Zu Besuch kam dieses Mal zudem der Turniererfinder und Gründer des Mentorenmodells Gerhard Schmidt. Seit 9 Uhr wird gespielt. Nach fast 180 Spielen in beiden Hallen - bei den Fünftklässlern jeweils acht Minuten und bei den Sechstklässlern jeweils zwölf Minuten - steigt die Spannung und auch der Ehrgeiz. Die Schüler, die es bis zur Endrunde geschafft haben, geben nochmal alles. In der Jahnhalle, in der die Schüler der fünften Klasse spielen, gewinnt bei den Jungen die Mannschaft EFG Fritz des Firstwald Gymnasium und bei den Mädchen holt die Mannschaft EFG Fritz 2 - auch vom Firstwald Gymnasium - den Sieg. Die Sechstklässler spielen in der Steinlachhalle, wo die Mannschaften des Quenstedt-Gymnasium gewinnen - bei den Jungen die Mannschaft QG Mischner 4, bei den Mädchen die Mannschaft QG Mailänder 1. Es wird durch die Luft gesprungen, die Schüler freuen sich riesig. Bei der anschließenden Siegerehrung holen die jungen Handballer stolz ihre Pokale ab. Diese wurden vom Förderkreis Handball in Mössingen gesponsort. (GEA)