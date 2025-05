Start in Kusterdingen: Offene grüne Paradiese auf den Härten

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Die Aktion »offene Gärten« der Regionalgruppe der Gesellschaft der Staudenfreunde beginnt am Sonntag, 1. Juni. Private grüne Paradiese werden von 13 bis 17 Uhr für Gäste geöffnet. Als erstes sind die Gärten der beiden Kusterdingerinnen Sonja Lumpp und Iris Braun zu sehen.

In der detailreich gestalteten Anlage von Sonja Lumpp in der Lustnauerstraße 10 kommen Romantiker auf ihre Kosten. Viele Rosen wachsen dort, aber auch eine Vielfalt von Stauden und interessanten Gehölzen. Ein Bachlauf, ein Teich und ein Obst- und Gemüsegarten kann man bestaunen. Der ebenfalls in Kusterdingen gelegene Garten von Iris Braun in der Gartenstraße 34 ist für seine meisterhaft gestalteten Staudenbeete in unterschiedlichen Farbkompositionen weit über die Region hinaus bekannt. Auch hier ist die Artenvielfalt beispielhaft. Beide Gärtnerinnen geben ihr Fachwissen gerne an die Besucher weiter. Vier weitere attraktive Gärten öffnen im Laufe des Sommers.

Grüne Paradiese sind nicht nur grün

Am 8. Juni ist der formal gestaltete Garten von Sabine und Rudolf Notz in Dettingen geöffnet. Staudenbeete versprühen Lebendigkeit. Damit sie zur vollen Geltung kommen, werden sie von geschnittenen Hecken umrahmt. Es gibt einen Knotengarten, einen Obst- und Gemüsegarten und einen naturnahen Teich. Am Sonntag, 15. Juni, öffnet in Grosselfingen der Garten von Sigi und Albert Kist. Sie haben einen 5.000 Quadratmeter großen Traumgarten geschaffen, der neben seiner Pflanzen- und Gehölzvielfalt unter anderem auch mit einem großen englischen Glashaus und mehreren Teichen aufwartet.

Eine Woche drauf dann, kann man den Garten von Elsbeth Mayer in Bad Urach-Wittlingen bewundern. Charmante Rosenbögen, gut platzierte Kunstobjekte und viel Grün laden zu einem Besuch am 22. Juni ein. Ein fulminantes Saisonfinale gibt es am 14. September auf der Alb. Marianne Gekeler in Römerstein-Böhringen zeigt, wie grandios ein Garten im Herbst aussehen kann. Die Sonnen- und Schattenrabatten laufen noch einmal zu Hochform auf. (eg)

