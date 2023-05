Starke Verkehrs-Einschränkungen am Tübinger Europaplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach der Öffnung der neuen Steinlachbrücke für den Verkehr am Freitag, 26. Mai, wird der rissige Beton vor dem Epplehaus (Europastraße Ost) saniert. Während der Arbeiten sind die Europastraße östlich der Zufahrt zum Parkhaus Post und die Kreuzung mit der Karlstraße von Dienstag, 30. Mai, bis zum 26. Juli voll gesperrt. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann neben der Baustelle vorbei. Allerdings kann man die Fahrradbügel im direkten Baustellenbereich nicht nutzen.

Während der Bauarbeiten stehen die öffentlichen Parkplätze in diesem Bereich mit Ausnahme der Behindertenstellplätze nicht zur Verfügung. Die Zufahrt zum Parkhaus Post, zur Europastraße bis zur AOK und zum Trautwein-Eck ist weiterhin über die westliche Europastraße und am Bahnhof und neuen ZOB vorbei möglich. Die südliche Karlstraße ist nicht aus südlicher Richtung befahrbar, deshalb ist für Anlieger die Zu- und Ausfahrt über das Trautwein-Eck freigegeben. Anlieger der Poststraße können über die Steinlachbrücke aus östlicher Richtung bis zur Baustelle fahren.

Vom Wetter abhängig

Der Beton vor dem Epplehaus muss teilweise ausgebaut und neu gegossen werden. Um ein unkontrolliertes Reißen der neuen Betonoberfläche zu verhindern, schneidet man Fugen in den Beton. Diese Arbeiten sind abhängig von äußeren Faktoren wie Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Da diese Faktoren nicht beeinflussbar sind, ist es möglich, auch nachts gearbeitet wird. Aufgrund des hohen Lärms werden sie aber so kurz wie möglich gehalten.

Ende Juli geht der neue ZOB Europaplatz in Betrieb und ist für den Individualverkehr nicht mehr befahrbar. Die Zufahrt in das südliche Stadtzentrum erfolgt dann wieder ausschließlich über die Steinlachbrücke. Der Verkehr aus der westlichen Europastraße endet dann vor dem neuen ZOB Europaplatz mit der Abfahrt in die Tiefgarage Bahnhof. (pm)

