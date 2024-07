Stadtradeln Tübingen bricht dieses Jahr alle Rekorde

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Beim diesjährigen Klimaschutz-Wettbewerb Stadtradeln waren zwischen dem 4. und 24. Juni insgesamt 3.072 Radler_innen in 95 Teams für Tübingen unterwegs und haben gemeinsam fast 589.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dieses Jahr radelten also so viele Tübinger wie nie zuvor. Und noch ein weiterer Rekord ist zu vermelden: Noch nie nahmen so viele Schulklassen und Kinderhäuser am Stadtradeln teil.

Das teilnehmerstärkste Team war das Uniklinikum Tübingen (UKT), für das 403 Radler_innen in die Pedale traten. Die Mitglieder des radaktivsten Teams mit dem sprechenden Namen »Flash« radelten im Schnitt 908 Kilometer pro Person. Unter den Kinderhäusern legte das Kinderhaus Waldhörnle gemessen an der Einrichtungsgröße die meisten Kilometer zurück. Das teilnehmerstärkste Kinderhaus war das Kinderhaus Carlo Steeb. Beide Einrichtungen erhalten einen Scheck über 300 Euro.

Das Wildermuth-Gymnasium und die Grundschule auf der Wanne erhalten als teilnehmerstärkste Schulen jeweils 500 Euro. In der Kategorie »radaktivste Klasse« sammelten die Klasse 2c der Grundschule an der Steinlach und die Klasse 6a des Wildermuth-Gymnasiums die meisten Kilometer pro Teammitglied. Ihre Klassenkassen werden mit 300 Euro aufgebessert. Erstmals lobte Tübingen zudem einen Unternehmenswettbewerb aus. Prämiert werden die Erbe Elektromedizin GmbH mit 95 aktiven Radelnden als teilnehmerstärkstes Unternehmen sowie die Okuvision GmbH als radaktivstes Unternehmen gemessen an der Mitarbeiterzahl.

Das Stadtradeln ist ein internationaler Wettbewerb des Klima-Bündnisses. Die Teilnahme wurde dieses Jahr durch die Initiative RadKULTUR des Landes Baden-Württemberg gefördert. Zum zweiten Mal fuhren die Universitätsstadt Tübingen und der Landkreis Tübingen gemeinsam, zum ersten Mal gemeinsam mit der französischen Partnerstadt Aix-en-Provence im Radel-Tandem. Wie Tübingen als Kommune im deutschlandweiten Vergleich abgeschlossen hat, steht erst im Oktober fest, wenn alle teilnehmenden Kommunen ihren jeweiligen Radelzeitraum beendet haben. (pm)