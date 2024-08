Sperrung der Ammertalbahn: Busse statt Zugverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 8. September, wird die Ammertalbahn aufgrund von Streckensanierungs- und -instandsetzungsarbeiten voll gesperrt. In diesem Zeitraum werden im Bereich Gültstein die Mini-Lärmschutzwand und Schienenstegdämpfer verlängert und der Bahnübergang Kappstraße saniert. Weiter wird die Bahnübergangstechnik an den Bahnübergängen Pfäffingen, Entringen Pferdehof und Tübingen Schwärzloch erneuert sowie Wartungsarbeiten und Arbeiten am Oberbau an der gesamten Strecke, unter anderem eine Schlammstellensanierung bei Entringen und eine Signalversetzung in Unterjesingen Sandäcker, durchgeführt.

Mögliche Lärmbelästigungen

Hierbei kann es zu Lärmbelästigungen auch am Wochenende 31. August/1. September und vereinzelt in den Abend- und Nachtstunden kommen, da tagsüber aufgrund der Temperaturen die Durchführung einiger Arbeiten, wie beispielsweise Schweißarbeiten, technisch nicht möglich ist. Während der Vollsperrung wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es verkehrt ein Regiobus von Tübingen nach Herrenberg und zurück mit Halt an allen Unterwegshaltestellen sowie ein Schnellbus von Tübingen nach Herrenberg und zurück mit Halt in Entringen Obere Straße, Entringen Hauffstraße, Pfäffingen Bahnhof und Unterjesingen Kreissparkasse. Am ZOB Tübingen halten alle Busse der Linie RB 63, das heißt sowohl die Busse des Schienenersatzverkehrs der Ammertalbahn in Richtung Herrenberg als auch die Busse des Schienenersatzverkehrs nach Reutlingen/Bad Urach über Kirchentellinsfurt, Wannweil am Bussteig R. In Herrenberg halten die Busse am Busbahnhof, Bussteig A. Die Fahrradmitnahme (maximal bis zu drei) in den Bussen wird ermöglicht. Kinderwagen und Rollstühle haben Vorrang. Schwere Elektrorollstühle können nach Voranmeldung bei der Mobilitätsservicezentrale befördert werden.

Ab Montag, 9. September, ist eine längere Besetzung des Stellwerks Ammertalbahn von Montag bis Freitag in den Abendstunden gewährleistet. Dadurch kann das Betriebsprogramm wieder ausgeweitet werden. Der letzte Zug fährt um 21.46 Uhr ab Tübingen und um 22.18 Uhr ab Herrenberg. An Samstagen und Sonntagen fährt wie bisher der letzte Zug ab Tübingen um 19.16 Uhr und um 19.48 Uhr ab Herrenberg. Die Nachtstunden werden durch Schienenersatzverkehr abgedeckt. (eg)

