Science & Innovation Days in Tübingen: Diskutieren und erkunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Tübinger Wissenschaftsfestival Science & Innovation Days lädt von Mittwoch, 8. bis Samstag, 11. November, alle Bürger in und um Tübingen zum Mitmachen, Diskutieren und Erkunden ein. Im Mittelpunkt des viertägigen Festivals steht in das Thema Resilienz und damit ein Schlüsselbegriff in einem Zeitalter der Krisen und der Transformation.

»Die Science & Innovation Days gehen in diesem Jahr neue Wege«, sagte die Rektorin der Universität, Professorin Karla Pollmann. Ziel sei es, nicht allein aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft zu vermitteln, sondern vor allem mit den Menschen aus Stadt und Region zum Thema Resilienz in den Dialog zu treten. Die Universität Tübingen realisiert das Wissenschaftsfestival in Kooperation mit den Tübinger Max-Planck-Instituten, dem Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM), dem Weltethos-Institut, den Stadtwerken Tübingen sowie weiteren Partnern aus dem Kreis der Zivilgesellschaft.

Resilienz bezeichnet die Widerstandskraft von Menschen und Gesellschaften gegen Krisen und Katastrophen – aber auch die von biologischen Systemen gegen äußere Einflüsse.

Mehr als 50 Veranstaltungsangebote sind Teil des Festivalprogramms, darunter Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, Führungen und die Messe Science Fair. Über 100 Forschende aus zahlreichen Disziplinen sind beteiligt. Das Festivalzentrum bilden die Oberen Säle der Museumsgesellschaft, Wilhelmstraße 3. Hier sind neben der Science Fair auch Kurzvorträge, Diskussionsveranstaltungen sowie ein Wissenschaftsvarieté.

Weitere Veranstaltungen finden in Instituten der Universität, der Alten Aula, im Pfleghofsaal, im Sudhaus, in der Hirsch-Begegnungsstätte sowie im Weltethos-Institut statt. Alle Veranstaltungen der Science & Innovation Days 2023 sind kostenfrei. Bei ausgewählten Veranstaltungen wird, wegen der zu erwartenden starken Nachfrage, eine Anmeldung empfohlen. Diese Veranstaltungen sind im Programm besonders ausgewiesen. Anmeldungen sind online möglich. (eg)

www.sidays.com