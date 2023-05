Saisonstart: Was am Baggersee in Kirchentellinsfurt geboten ist

Neu am K’Ufer, das »SUP am See«. Sascha Bosch (rechts) schaut, wie die Ersten das neue Angebot ausprobieren. FOTO: KREIBICH

KIRCHENTELLINSFURT. Die Phase des Provisoriums ist längst vorbei. Bereits im Sommer vorigen Jahres haben Vildana und Clemens Vohrer am festen Standort ihren Gastro-Service am Baggersee aufgenommen. Sie starten jetzt in die erste volle Saison.

»Es war viel Arbeit, aber es ist alles bereit«, sagt Clemens und weist auf den Biergarten, die Boule-Bahnen und die neuen »Nachbarn«. Patricia und Sascha Bosch bieten jetzt Stand-Up-Paddling, und Haider Sheikh sorgt für Eis.

Typisch für die Vohrers: »Wir denken immer regional«, sagt Vildana. Die Boards stammen von den Bergfreunden in Kirchentellinsfurt. »SUP am See« wird betrieben von dem Paar aus Gomaringen. Und der Eisverkäufer ist aus Pliezhausen und dem Café Fantasia bestens bekannt.

Sheikh hat sich früher schon mit seinem Eiswagen an den Baggersee gestellt und ein Auge auf den Parkplatz gehabt. Er freut sich sehr, dass ihn die Vohrers sozusagen mit ins Boot geholt haben. Sein Stand befindet sich nahe der Unterführung, nur ein paar Meter neben dem Radweg durchs Neckartal.

Die Boschs aus Gomaringen beschränken sich aufs lange Wochenende, also Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In den Pfingst- und Sommerferien wollen sie ihren Service täglich anbieten. Am 1. Mai kamen die ersten Neugierigen zum Ausprobieren. »Das ist ganz einfach, das kann jeder«, lautete ihr Fazit. »Aber erst knien und nicht gleich aufrecht fahren.« (-jk)