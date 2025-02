Rost am Kirchentellinsfurter Feuerwehrauto

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Der Haushalt ist noch nicht rechtskräftig, da flattert dem Rathaus Kirchentellinsfurt eine größere Rechnung ins Haus: Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr muss dringend repariert werden. Das kostet die Gemeinde 21.000 Euro. Alle Gemeinderäte stimmten der Ausgabe zu.

Das Fahrzeug ist »das Sorgenkind der Feuerwehr«, sagte Kämmerin Sarah Herrmann. Der Tragrahmen habe erhebliche Rostschäden. Im Haushalt waren dafür 5.000 Euro vorgesehen. Die Reparatur der Rostschäden wird nun allerdings rund 10.000 Euro kosten. Dazu kommen weitere 11.000 Euro: Eine Radnabe ist undicht, dadurch verölen die Bremsbeläge.

Kein Weg führt an Reparatur vorbei

Im März steht die feuerwehrtechnische TÜV-Prüfung an. Mit diesen Schäden werde das Fahrzeug (Baujahr 1997) die Prüfung nicht bestehen, so Herrmann. An der Reparatur führt damit kein Weg vorbei. Schließlich ist das Tanklöschfahrzeug bei allen Einsätzen als zweites Löschfahrzeug im Einsatz und dient unter anderem dem Schutz der Einsatzkräfte im ersten Löschfahrzeug. Insgesamt 2.500 Liter Wasser können mit dem Wagen transportiert werden. Was besonders in Kirchentellinsfurt wichtig ist, weil Bereiche ohne Wasserversorgung, wie der Einsiedel, zum Gemeindegebiet gehören.

Die Reparatur trifft die Gemeinde zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch keine finanziellen Leistungen erbringen darf. Ausnahmen gibt es aber: Es muss sich um eine Pflichtaufgabe handeln, und das Ganze muss unaufschiebbar sein. Beides sei hier der Fall, erklärte Herrmann. Damit erhöht sich allerdings der Fehlbetrag im Haushalt um 15.000 Euro.

»Natürlich ist die Reparatur alternativlos«, betonte Jörg Breiter (FWV). »Eine Reparatur ist nie geschickt«, fügte Ruth Setzler hinzu (GAL). Einstimmig wurde die Ausgabe beschlossen. (iwa)