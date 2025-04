Rose als Anerkennung: Gemeinde Gomaringen bedankt sich bei Erzieher

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Unter dem Motto »Herzenssache« waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gomaringer kommunalen Kinderhäuser zu einem besonderen Treffen in das Rathaus eingeladen. Bürgermeister Steffen Heß begrüßte die Fachkräfte und sprach seinen Dank für deren wichtige Arbeit aus. Die Gemeinde verfügt über vier Einrichtungen. Mit Beginn des neuen Kita-Jahres, so der Bürgermeister, kämen nun noch die Einrichtungen Kindergarten Roßbergstraße und der Zwergenkindi ebenfalls in kommunale Trägerschaft.

Sandra Letz, Fachberaterin der Kindertageseinrichtungen, bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die tägliche Begleitung der Kinder in ihrer Entwicklung mit einem so hohen Maße an Herzblut, Fürsorge und Geduld. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei die Gemeinde Gomaringen sehr dankbar für motivierte und engagierte Fachkräfte in den Einrichtungen.

Einen weiteren Dank richtete Sandra Letz an Bürgermeister Heß und den Fachbereichsleiter Martin Schindler sowie an die Kolleginnen Iris Digel und Julia Schelling für die gute und verlässliche Zusammenarbeit in der Verwaltung. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter erhielt als Anerkennung eine rote Rose. (pm)