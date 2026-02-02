Rohrbruch am Tübinger Sudhaus: Kreuzung an B27 teilweise gesperrt

Die B 27 von Tübingen in Richtung Steinlachtal ist auf Höhe des Sudhauses bis kommenden 6. Februar gesperrt.

TÜBINGEN. Die Kreuzung am Sudhaus und der B27 sowie der Waldhörnlestraße bleibt bis voraussichtlich Freitag, 6. Februar, teilweise gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit Umleitungen rechnen, wie die Stadtwerke Tübingen mitteilen.

Seit Montag arbeitet der Energieversorger daran, einen Wasserrohrbruch in der Waldhörnestraße zu beheben, der kurzfriste, intensive Arbeiten notwendig mache, heißt es von Seiten der Stadtwerke. »Der genaue Zeitpunkt des Bruchs lässt sich nicht bestimmen. Die Stadtwerke hatten aber erst kürzlich im betroffenen Gebiet einen erhöhten Wasserverlust im Niederversorgungs-Wassernetz festgestellt«, erklärte Pressestellen-Leiter Ulrich Schermaul auf GEA-Anfrage. Die genaue Position des Lecks wurde direkt unterhalb der zentralen Kreuzung geortet.

Weil die Bauarbeiten deshalb direkt im Kreuzungsbereich erfolgen müssen, könne die Kreuzung nicht mehr genutzt werden. Lediglich das Abbiegen von der B 27 in die Waldhörnlestraße nahe der Kreissporthalle in Fahrtrichtung Hechingen sei noch möglich. An der Kreuzung selbst bestehe keine Zufahrsmöglichkeit auf die Bundesstraße mehr.

Nachtbusse betroffen

Im Zuge der Bauarbeiten muss die städtische Nachtbuslinie N95 umgeleitet werden, und auch die Haltestelle Waldhörnle kann nicht länger anfahren werden. Ersatzweise wird die Haltestelle Fuchsstraße zusätzlich bespielt. Einen Umleitungsplan finden Fahrgäste im Internet. (pru/pm)

