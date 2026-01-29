In Tübingen können nun per Klick Wuchermieten gemeldet werden

Immer wieder gibt es in der Unistadt Proteste gegen zu hohe Mieten - so auch im Oktober 2024.

TÜBINGEN. Die seit Jahren steigenden Mieten sind ein Dauerbrenner in der öffentlichen Diskussion. Insbesondere die kleineren Unistädte, die immer mehr Studenten beherbergen müssen, belegen im nationalen Mietenvergleich die oberen Ränge.

Glaubt man den unterschiedlichen Darstellungen der Immobilienportale über den durchschnittlichen Mietpreis, spielt Tübingen bundesweit aktuell nicht im allerhöchsten Preissegment mit. Kosten zwischen durchschnittlich 15 bis 22 Euro auf den Quadratmeter Kaltmiete zehren demnach an den Geldbeuteln der Bürger. Zum Vergleich. Spitzenreiter auf den meisten Portalen ist die bayerische Landeshauptstadt München mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen zwischen 22 und 25 Euro.

Potenzielle Verstöße gehen direkt ans Amt

Welche Zahlen nun auch der Realität am nächsten kommen mögen: Wohnen in Tübingen wird immer teurer. Deshalb hat der Kreisverband der Linken ihren Bundesverband dazu gedrängt, deren Mietwucher-Meldeportal - auch Mietwucher-App genannt - für die Unistadt am Neckar verfügbar zu machen. Die ist im Dezember an den Start gegangen. »Die Mietwucher-App ist von der Bundespartei entwickelt worden, um gegen überhöhte Mieten vorzugehen«, erklärt Katharina Poppei, die im Tübinger Kreisverband sitzt und die Einführung mit vorangetrieben hat. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Caren, Sprecherin ihrer Fraktion für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik, ergänzt auf GEA-Anfrage: »Wir haben das Portal «Mietwucher.App» programmieren lassen, das am 12. November 2024 zunächst für die vier Städte Berlin, Hamburg, Freiburg und Leipzig online ging.« Mittlerweile gebe es die App in 31 Städten.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Über eine spezielle Internetseite können die relevanten Daten wie Wohnort, Straße, Preis und Ausstattung angegeben werden, die dann - sofern die App einen Verstoß feststellt - nach Zustimmung per Mausklick ans zuständige Wohnungsamt übermittelt werden. Eine Kooperation mit der Tübinger Stadtverwaltung im Speziellen war dazu nicht nötig. »Wir haben lediglich den Hinweis erhalten, dass die App auch in Tübingen kommen soll«, schreibt die Pressestelle auf GEA-Anfrage. Trotzdem sei man auf Zusammenarbeit angewiesen, erklärt Lay: »Das Gute an dem Instrument ist, dass nicht der Mieter direkt gegen seinen Vermieter vorgehen muss wie bei der Mietpreisbremse, sondern die Behörden die Ordnungswidrigkeit von Amts wegen verfolgen müssen.« Das ginge aber nur mit entsprechenden Ressourcen und Engagement vor Ort.

Die Datengrundlage, anhand derer Wuchermieten ermittelt werden, ist der Mietspiegel. Da dieser in jeder Stadt anders ist, müsse der Online-Rechner für jede Stadt auch einzeln programmiert werden, sagt Lay. »Wir gehen in erster Linie mit der App dorthin, wo die Mieten besonders hoch sind, um Entlastung zu schaffen.« Ein Bonus sei, dass in Tübingen bereits eine funktionierende Stelle zur Verfolgung von Mietwucher eingerichtet wurde.

Genauer Durchschnittswert schwer zu ermitteln

Wie viel nun aber genau zu viel ist, ist schon für eine Stadt gar nicht so leicht zu bestimmen. »Einen einzigen Wert gibt es nicht«, stellt die Tübinger Verwaltung fest. Denn der Mietspiegel ist sehr differenziert, die angemessene Höhe der Miete wird über einen Rechner mit Variablen wie Wohnfläche, Baujahr, Lage, Modernisierungen und Lärmbelastung errechnet. So schaffe der Mietspiegel eine »verlässliche Grundlage«, zudem sei er »allseitig anerkannt« und mit wissenschaftlichen Methoden erstellt worden, betont die Stadt - im Gegensatz zu den Schätzungen, die auf gängigen Immobilienportalen zu finden sind.

Genau da setzt auch die Mietwucher-App an. »Die Meldungen aus der App werden direkt an die Tübinger Verwaltung, welche als zuständige Ordnungsbehörde für etwaige Verfahren zuständig ist, übermittelt«, bestätigt die Tübinger Stadtverwaltung. Dann werden die Daten mit dem Mietspiegel verglichen und die Behörde wird tätig.

Noch sind die Beschwerden, die über die App eintrudeln, allerdings überschaubar: »Bislang haben wir acht Meldungen erhalten«, schreibt die Stadt. Man gehe aber davon aus, dass im Zuge des Wahlkampfs und Bewerben des Portals die Meldungsdichte steigen wird. »Vergleichbares berichten Stadtverwaltungen, in denen die App vergangenes Jahr im Rahmen des Bundestagswahlkampfs eingeführt wurde.« Bundestagsabgeordnete Lay präzisiert: »Insgesamt wurden bereits 426 Mieten überprüft, davon waren 146 überhöht, lagen also über 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete.« Die geringe Meldequote erklärt Lay mit der Angst, die Wohnung zu verlieren oder anderweitig vom Vermieter unter Druck gesetzt zu werden. »Diese Angst ist aber rechtlich unbegründet«, so die Linken-Politikerin.

Bereits Rückzahlungen erwirkt

Für Tübingen stellt die App ein weiteres Werkzeug in ihrem seit 2025 dezidiert aufgenommenen Kampf dar, gegen überhöhte Mieten vorzugehen. »Monatlich bearbeiten wir auf Grundlage eines Mietmarkt-Monitorings durchschnittlich 40 Fälle«, heißt es von Seiten der Verwaltung. Manche Bürger würden sich zudem direkt melden oder man stoße bei Mietrechtsberatungen auf Verdachtsfälle. Erste Erfolge konnten mit diesen Methoden bereits erzielt werden: »Bisher konnten wir Rückzahlungen in fünfstelliger Höhe an 15 Mietparteien erreichen.« Das drücke den monatlichen Preis für die Betroffenen durchschnittlich um 226 Euro.

Deutschland ist ein Mieterland In Bezug zur Bevölkerung wird in keinem EU-Land so viel gemietet wie in Deutschland. Wie dem aktuellen Mietenreport des Deutschen Mieterbunds zu entnehmen ist, führen die Deutschen die Mietquote mit 52,8 Prozent noch deutlich vor Österreich - auf dem zweiten Platz mit 45,5 Prozent - an. Das sind 6,6 Prozent mehr als noch 2020 und entspricht in etwa 44 Millionen Menschen in mehr als 20 Millionen Haushalten. Der europäische Durchschnitt Schnitt liegt indes bei 31,6 Prozent. Schlusslicht ist Rumänien mit einer Mietquote von lediglich 5,7 Prozent. Trotz des Spitzenplatzes sinkt die Quote der Menschen mit Wohneigentum weiter. Zudem erkennt der Bund eine starke Korrelation zwischen Wohnbesitzverhätnissen und Einkommen: 77,1 Prozent der armutsbetroffenen Bevölkerung wohnt zur Miete. (pru)

Wohin das Vorgehen gegen Mietwucher führen kann, zeigt ein Fall in Berlin: Für eine Wohnung von rund 40 Quadratmetern im Stadtteil Friedrichshain, deren Preis rund 190 Prozent über dem Mietspiegel lag, wurden der Mieterin rund 22.300 Euro zurückerstattet. Das Bußgeld für die Wucherin war mit rund 26.300 Euro angesetzt. Laut der Linken war das der erste rechtskräftige Bußgeldbescheid, der mithilfe der Mietwucher-App ermöglicht wurde. (GEA)