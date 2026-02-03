Autofahrer flieht in Tübingen vor Polizeikontrolle und verletzt Beamten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 26-jährigen Autofahrer, der am Montagnachmittag vor einer Kontrolle geflüchtet war und dabei einen Beamten verletzt hat. Der Mann wurde als Fahrer eines weißen Mercedes A250e gegen 17.20 Uhr in eine Kontrollstelle der Verkehrspolizei Tübingen an der B27 in Tübingen, Höhe Kelterweg, gelotst, da er während der Fahrt sein Handy benutzt haben soll.

Im weiteren Verlauf konnte von den Einsatzkräften Cannabisgeruch festgestellt werden. Außerdem ergab sich der Verdacht auf eine entsprechende Beeinflussung des 26-Jährigen. Nachdem diesem ein entsprechender Test angeboten worden war, beschleunigte der Mann seinen Wagen, wobei der Fuß eines Beamten von einem Reifen überfahren wurde. Die dabei erlittenen Verletzungen mussten nachfolgend ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizeibeamte ist bis auf Weiteres dienstunfähig.

Rasante Flucht nach Reutlingen

Auf seiner Flucht auf der B27 in Richtung Stuttgart löste der Mercedes-Lenker mehrere stationäre Blitzer-Anlagen aus und missachtet auf Höhe der Schweickhardtstraße eine rote Ampel. Anschließend wechselte er auf die B 28 nach Reutlingen, die er an der Anschlussstelle Reutlingen-Zentrum verließ. An der Einmündung der Konrad-Adenauer-Straße konnte der Mercedes durch mehrere Streifenwagenbesatzungen schließlich angehalten werden. Der 26-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Dabei wurden auch Scheiben des Wagens beschädigt.

Über die gesamte Strecke hinweg hatte der Mann mehrfach und wiederholt die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten teils massiv überschritten, sich zwischen vorausfahrenden und entgegenkommenden Fahrzeugen hindurchgeschlängelt und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Führerschein des 26-Jährigen, der eine Blutprobe abgeben musste, wurde beschlagnahmt, der Mercedes sichergestellt. In dem Wagen stießen die Beamten auf Cannabis sowie zwei sogenannte Polenböller. Der Beschuldigte wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Zeugen, die die Flucht des 26-Jährigen beobachtet haben oder dadurch selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (pol)