Vorfahrt missachtet: 60.000 Euro Schaden nach Autounfall in Tübingen

TÜBINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich Sonntagnacht an einer Kreuzung in ereignet hat, berichtet die Polizei. Ein 20-Jähriger war gegen 23 Uhr mit seinem Peugeot 2008 auf der Waldhäuser Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Nordring übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Kia Rio eines 25-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war das Auto des Unfallverursachers so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 60.000 Euro geschätzt. (pol)